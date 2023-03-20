Bir Gün Nasıl Yazılır? TDK Birgün Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bir gün nasıl yazılır, özellikle bu birleşik sözcüğün kullanım biçimi ve hangi sözcük türünde ele alındığıyla ilgilidir. Bir gün, sözcüğü sıfat olarak kullanılmaktadır. Burada birleşik mi ayrı mı yazıldığı Türk Dil Kurumu tarafından açıklı getirilmektedir. Bu konu TDK birgün doğru yazılışı konusunda ele alınmaktadır. Birgün sözcüğü sıfatlar grubuna koyulmaktadır. Bir gün sözcüğünü TÜRK Dil Kurumu daima ayrı yazıldığını açıklamıştır. Bu durumda günlük dilimizde kullanılan bir gün sözcüğü daima ayrı yazılmaktadır.

Bir Gün Nasıl Yazılır?

Birgün sözcüğünün yazımı genellikle karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Türkçe zengin ve kullanışlı bir sil olmasının yanında yazımı karıştırılan birden fazla sözcüğü de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri de birgün sözcüğüdür. Bir gün sözcüğü daima ayrı yazılmaktadır.

TDK Birgün Doğru Yazılışı Nasıldır?

TDK bu sözcüğün doğru ya da yanlış yazımı konusuyla ilgili bütün kafa karışıklıkların son verip doğrusunun da ayrı yazıldığını belirtmiştir. TDK'ye göre bir gün daima ayrı yazılmaktadır.

Örneğin: Seninle bir gün burada çay içelim.