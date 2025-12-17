Bir hayalle başladı milyonlara ulaştı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 9'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf, çocuklardan gençlere uzanan geniş ekosistemiyle milyonlara ilham vermeye devam ediyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Bilgi birikimi ve güzel ahlakıyla örnek teşkil edecek nesillere ihtiyacımız var. Türkiye'nin Teknoloji Takımı olarak 9 yıldır bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu anlamlı yolda emek veren ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. T3 Vakfı'nın yürüttüğü projeler arasında; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, girişimleri yatırımcılarla buluşturan Take Off Girişim Zirvesi, 81 ilde nitelikli teknoloji eğitimi sunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, erken yaşta bilim farkındalığı kazandıran Bilim Türkiye, deneyim temelli öğrenme alanları oluşturan Bilim Merkezleri ve Keşif Kampüsleri yer alıyor.