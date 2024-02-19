Bir İskambil Oyunu Bulmaca Cevabı - Bulmacada 4, 5, 6, 7 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmaca çözmek, zihin egzersizi için çok faydalı bir aktivite olarak bilinir. Ayrıca kültür gelişimi için de önemlidir. Bulmacalarda çeşitli konularda pek çok soru ile karşılaşmak mümkündür. Bu sorulardan biri de bir iskambil oyunu bulmaca cevabı olabilir ve bulmacada 4,5,6,7 harfli bir iskambil oyunu nedir soruları ile karşılaşmak mümkündür.
Bulmacada karşılaşılan 4 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 2 farklı yanıtı vardır. Doğru cevabı diğer diğer harflere bakılarak kolaylıkla bulunabilir. Bulmacada 4 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:
Remi
Bulmacada karşılaşılan 5 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 5 farklı yanıtı vardır. Doğru yanıtı bulmak için çevrede çıkan harflere bakmak yeterli olacaktır. Bulmacada 5 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:
Pişti
Kılıç
Batak
Poker
Basma
Bulmacada karşılaşılan 6 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 2 farklı yanıtı vardır. Doğru cevabı diğer diğer harflere bakılarak kolaylıkla bulunabilir. Bulmacada 6 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:
Konken
Bulmacada karşılaşılan 7 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun yanıtı aşağıdaki gibidir:
Laskine