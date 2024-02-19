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Giriş Tarihi: 19.2.2024 15:17 Son Güncelleme: 19.2.2024 15:17

Bir İskambil Oyunu Bulmaca Cevabı - Bulmacada 4, 5, 6, 7 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Günlük hayat içerisinde eğlenceli vakit geçirmek için pek çok insan bulmacalara yönelir. Hafızayı kuvvetlendirmek için keyifli bir yöntem olan bulmacalarda, sık sık zorlayıcı sorular yer alır. Üstelik aynı sorunun farklı yanıtları da olabilir. İskambil oyunu da bunlardan biridir. Bir iskambil oyunu bulmaca cevabı sorulduğunda bulmacada 4,5,6,7 harfli bir iskambil oyunu nedir sorularının yanıtlarına bakmak gerekir.

Bir İskambil Oyunu Bulmaca Cevabı - Bulmacada 4, 5, 6, 7 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmaca çözmek, zihin egzersizi için çok faydalı bir aktivite olarak bilinir. Ayrıca kültür gelişimi için de önemlidir. Bulmacalarda çeşitli konularda pek çok soru ile karşılaşmak mümkündür. Bu sorulardan biri de bir iskambil oyunu bulmaca cevabı olabilir ve bulmacada 4,5,6,7 harfli bir iskambil oyunu nedir soruları ile karşılaşmak mümkündür.

Bulmacada 4 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmacada karşılaşılan 4 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 2 farklı yanıtı vardır. Doğru cevabı diğer diğer harflere bakılarak kolaylıkla bulunabilir. Bulmacada 4 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:

  • Remi

  • Blum

Bulmacada 5 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmacada karşılaşılan 5 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 5 farklı yanıtı vardır. Doğru yanıtı bulmak için çevrede çıkan harflere bakmak yeterli olacaktır. Bulmacada 5 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:

  • Pişti

  • Kılıç

  • Batak

  • Poker

  • Basma

Bulmacada 6 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmacada karşılaşılan 6 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun 2 farklı yanıtı vardır. Doğru cevabı diğer diğer harflere bakılarak kolaylıkla bulunabilir. Bulmacada 6 harfli iskambil oyununun yanıtları aşağıdaki gibidir:

  • Konken

  • Pastra

Bulmacada 7 Harfli Bir İskambil Oyunu Nedir?

Bulmacada karşılaşılan 7 harfli bir iskambil oyunu nedir sorusunun yanıtı aşağıdaki gibidir:

  • Laskine

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