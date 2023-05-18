Bir mesajla harekete geçtiler... Derste gönül fetheden sürpriz...

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; okullara ve öğrencilere yönelik çalışmaları kapsamında 6 Mayıs 2023 tarihinde Karayolu Trafik Haftası için bir okulun öğrencilerine sürpriz yaptı. Öğrencilere trafik eğitimi verildi.

O programla ilgili özel bir "Trafik Parkuru" klibi hazırlandı ve klip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Gülcan Acar isimli bir anne; çok sayıda beğeni alan ve yorumlar yapılan özel klibin altına "Keşke oğlumun okuluna da gitseniz. Oğlum 7 yaşında ve polis hayranı... Siz çok kıymetli polislerimizi çok ama çok seviyor" yazdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri hemen velinin kimliğini, çocuğunun okulunu ve sınıfını tespit etti. İstanbul Emniyeti tespitlerin ardından okul yönetimi ile irtibata geçti ve ziyaret talebinde bulundu. Talep kabul gördü ve gizli tutuldu.

ÖĞRENCİLERLE DERS ÇALIŞTILAR

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı İlkokulu'na giderek 1/F Sınıfı öğrencisi olan Mehmet Ali Acar'a ve sınıf arkadaşlarına ders esnasında sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Polisler öğrencilerle birlikte ders çalıştı. Öğrencilere eğitici ve öğretici hediyeler verildi. O ziyaretle ilgili de bir dakikalık özel bir klip hazırlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında paylaşılan o klip de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Veli Gülcan Acar klibin altına "Anne ve babası olarak çok duygulandık ve ağladık. Bütün kalbimizle çok teşekkür ederiz. Hayatını devlete ve halkına adamış polislerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız... Oğlumuz o gün çok mutlu oldu. Hafızasında bu güzel anıyı hep hatırlayacak" yazarak ziyarette bulunan polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.