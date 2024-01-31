Bir Metinde Olayın Sonuca Ulaştığı Bölüm Nedir? Metinde Olayın Çözüldüğü Bölümün Adı

Bir metinde olayın sonuca ulaştığı bölümü bilmek, okunulan metinlerin doğru analiz edilebilmesi ve yazılan metnin okuyucuya daha doğru aktarılabilmesini sağlayacaktır. Metinler üslup ve teknik olarak kurallara uygun şekilde yazıldığında, anlatılan olay ya da verilmek istenen mesaj hedefine ulaşacaktır. Bu nedenle bir metinde olayın sonuca ulaştığı bölüm nedir sorusunun yanıtıyla metinde olayın çözüldüğü bölümün adı son derece önemlidir.

Bir Metinde Olayın Sonuca Ulaştığı Bölüm Nedir?

Bir metinde olayın sonuca ulaştığı bölüme sonuç adı verilir. Metinlerin doğru bir şekilde yazılabilmesi ve olayların okuyucuya dikkat dağıtmadan doğru bir biçimde aktarılabilmesi için giriş, gelişme ve sonuç aşamaları dikkate alınmalı ve özenle hazırlanmalıdır.

Bir metinde olayın sonuca ulaştığı bölümü tam olarak kavrayabilmek ve okunan metinlerde tespit edebilmek için giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bu makalenin bir alt başlığında da yapıldığı gibi teker teker, detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Metinde Olayın Çözüldüğü Bölümün Adı

Metinde giriş bölümünde daha çok konunun belirlenmesi, konunun okuyucuya genel hatlarıyla aktarılması, konunun geleceği hakkında ipuçlarının verilmesi ve başlangıç cümlelerinin kullanılması gerekir.

Gelişme bölümü genellikle hikayelerin, yazıların, öykülerin ya da romanların en uzun kısımlarıdırlar. Burada okuyucunun merakını canlı tutmaya uğraşılır.

Yazar gerektiği zaman sayısal verilere başvurabilir, olaylar üzerinde karşılaştırmalar yapabilir. Burada okuyucunun sonuç kısmında nelerin gerçekleşebileceğini tahmin etmesi ihtimaller dahilindedir.

Sonuç bölümünde gelindiğinde ise metinde anlatılan olayın sonuca bağlandığı kısım gelmiş olur. Sonuç bölümünde kullanılan kelimeler genellikle olayları toplamak adına seçilirler.

Yani, sonuç olarak ve özetle gibi kelimeler bu kısımda sıklıkla kullanılır. Sonuç kısmında yine aynı şekilde sadece ve kısa bir biçimde gelişme bölümündeki kısımlar sonuca bağlanır.