Bir Şey Nasıl Yazılır? TDK Birşey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Aslında her kelimede olduğu gibi de "şey" kelimesinin yazımını TDK'dan öğrenebiliriz. Bu yazıda "şey" kelimesinin yazılışını ve kullanımını inceleyeceğiz. Şey nasıl yazılır? İçinde "şey" kelimesi geçen kelime öbekleri nasıl yazılır? Şey kelimesinin anlamı nedir? Ve şey kelimesinin cümle içerisinde kullanıldığı örnek cümleler… Tüm bunlar için yazımızı okumaya devam edin. O halde başlayalım.

Şey TDK Anlamı?

İlk olarak "şey" kelimesinin TDK anlamına bakalım. Şey kelimesi belirsiz bir zamir türü olup birçok kelimenin yerine kullanılabilir. Örneğin; madde, eşya, olay, iş, durum gibi. Şey; TDK'ya göre daima ama daima ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Nerede kullanılırsa kullanılsın, ayrı yazılmadığı takdirde büyük sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Bir Şey Nasıl Yazılır? Birşey Nasıl Yazılır?

Bir şey kelimesinde de "şey" kelimesi ayrı yazılmalıdır. Birşey yanlış kullanım olup, bir şey doğru kullanımdır.

Örnek:

Tam yolun yarısına gelmiştim ki evde bir şey unuttuğumu fark ettim.

Bir şey yapmak istiyorsan daha fazla beklememelisin.

Susma, bir şey söyle. Bir şey söylemediğinde durum daha da sarpa sarıyor.

Şeyden sonra ben de geleceğim.

Şeyi şey yaptıktan sonra görüşelim lütfen.

Şeyden şeyi getirir misin? (Genellikle anneler bu cümleyi kullanmayı severler.)

Herhangi Bir Şey Nasıl Yazılır?

En çok karıştırılıp nasıl yazıldığı araştırılan kelimelerden birisi "herhangi bir şey" dir. Bazen herhangibir şey, bazen herhangi bir şey şeklinde de yazılabiliyor. İlk olarak herhangi bir yazımını inceleyelim. Yine belirsizlik anlamı verdiği için herhangi ve bir ayrı yazılır. Yani doğru kullanımı herhangi bir şeklindedir.

Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır demiştik. Herhangi bir ve şeyi birleştirince bir kelime öbeği oluşur. Yanlış yazılması büyük bir yazım hatası olarak kabul edilen bu kelime öbeği TDK'ya göre "herhangi bir şey" olarak yazılmalıdır.

Örnek: