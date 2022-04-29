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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:26 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:27

Bir Sürü Nasıl Yazılır? TDK Birsürü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir Sürü Nasıl Yazılır? TDK Birsürü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yazım yanlışlarının en çok olduğu kelimeler ayrı ya da birleşik olan ikili kelimelerdir. Yazım kurallarına her ne kadar dikkat edip tedbirli davransak da bazen konuştuğumuz şekilde yazmamız çok normal. Nasıl ki konuşurken birleşik mi ayrı mı diye fark etmeden konuşuyorsak yazarken de aynı şekilde düşünebiliyoruz. Bir sürü kelimesi de iki farklı kelimeden oluşan ve sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden biridir. Yanlışların çoğu kelimelerin cümle içinde kullanımında karşımıza çıksa da günümüzde sınavlarda da yazım yanlışları ile ilgili sorulara sıklıkla rastladığımız için kelimelerin doğru yazılışını öğrenmemiz gerekmektedir. Bir sürü kelimesinin doğru yazılışını ararken de “birsürü nasıl yazılır?” diye arattıysanız doğru yerdesiniz. Şimdi hep beraber detaylara geçelim ve kelimenin doğru yazılışını öğrenelim.

Yazım yanlışları çok çeşitlidir. İki farklı kelimeden oluşan kelimelerin yanlış yazılmaları ise en sık karşılaşılan yazım yanlışlarındadır. Peki, bir sürü kelimesi ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? Bir sürü TDK kuralına göre yazımı ve örnek cümleleri sizin için hazırladık.

Bir Sürü Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak baktığımız zaman birden çok olan anlamına gelen bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazımı "BİR SÜRÜ" şeklinde yani ayrı olmalıdır. Eğer siz de cümle içinde kullanırken ayrı mı birleşik mi diye tereddütte düşüyorsanız bir sürü kelimesinin ayrı yazıldığını bilmesiniz. Şimdi kelimenin yazılışını daha iyi kavramak için örnek cümlelere geçelim.

Bir Sürü Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Doğum gününde hediye almayı beklemiyordu ama bir sürü hediyesi oldu. (Doğru)
  • Birsürü insan bu tarafa doğru yürüyor diye tedirgin olduk. (Yanlış)

Bir Sürü TDK Doğru Yazımı

  • Bir sürü (doğru kullanım)
  • Birsürü (hatalı kullanım)

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