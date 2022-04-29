Bir Sürü Nasıl Yazılır? TDK Birsürü Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yazım yanlışları çok çeşitlidir. İki farklı kelimeden oluşan kelimelerin yanlış yazılmaları ise en sık karşılaşılan yazım yanlışlarındadır. Peki, bir sürü kelimesi ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi? Bir sürü TDK kuralına göre yazımı ve örnek cümleleri sizin için hazırladık.

Bir Sürü Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak baktığımız zaman birden çok olan anlamına gelen bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazımı "BİR SÜRÜ" şeklinde yani ayrı olmalıdır. Eğer siz de cümle içinde kullanırken ayrı mı birleşik mi diye tereddütte düşüyorsanız bir sürü kelimesinin ayrı yazıldığını bilmesiniz. Şimdi kelimenin yazılışını daha iyi kavramak için örnek cümlelere geçelim.

Bir Sürü Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Doğum gününde hediye almayı beklemiyordu ama bir sürü hediyesi oldu. (Doğru)

Birsürü insan bu tarafa doğru yürüyor diye tedirgin olduk. (Yanlış)

Bir Sürü TDK Doğru Yazımı