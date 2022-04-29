Biraraya Nasıl Yazılır? Bir Araya Gelmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Cümle kurarken bir araya kelimesini bir araya gelmek ya da bir araya getirmek olarak kullanabiliriz. Bu da yazım yanlışlarının daha da anlaşılmaz olmasına sebep olabilir. Biraraya gelmek nasıl yazılır? Cümle içinde yanlış kullanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar dilimizi doğru ve etkili kullanmak için dikkat etmemiz gereken durumlardır.

Bir araya Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek için başvurduğumuz Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı "BİR ARAYA" şeklinde ayrı yazılması şeklindedir. Cümle içinde doğru kullanmak ve yanlışın önüne geçmek için kullanırken ayrı yazılmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer birleşik şekilde karşımıza çıkarsa bu bir yazım yanlışıdır.

Bir araya Gelmek Nasıl Yazılır?

Bir yerde toplanmak bir yerde buluşmak anlamına gelen bu kelimenin ise doğru yazımı Türk Dil kurumuna göre "BİR ARAYA GELMEK" şeklinde olmalıdır. Bu şekilde kullanımı doğru kullanıma örnektir ve cümle içinde de doğru bir anlam ifade eder.

Bir Araya Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bayramlarda bir araya gelmek için memlekete gidiyoruz. (Doğru)

Biraraya geldiklerinde hep bir sorun ile karşılaşıyoruz. (Yanlış)

Bir Araya TDK Doğru Yazımı