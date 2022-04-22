Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:15 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:21

Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu, Türkçe dilinin en iyi ve en doğru şekilde kullanılması için 12 Temmuz 1932 yılında kurulmuştur. Bundan dolayı kelimelerin nasıl yazılacağı, noktalama işaretlerinin nasıl kullanacağı vb. Türkçe diline dair her doğru kullanımı TDK'dan öğreniriz. Birçok kelimesinin nasıl yazıldığı, ayrı mı ya da birleşik şekilde kullanımı konusunda hala pek çok kişinin kafası karışmaktadır. Bu kafa karışıklığını giderebilmek için başvuracağımız mecra da TDK'dır. Peki, TDK' da birçok ayrı mı birleşik mi yazılır? Birçok kelimesinin doğru kullanımı nedir?

Aslında sık sık kafalar karışsa da 'birçok' kelimesinin doğru yazım şekli oldukça kolaydır. Kimileri ayrı kimileri birleşik olarak yazmaktadır. Bu ayrım pek çok kişinin de yanlış yazmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı birçok TDK yazımı nedir bilmek gerekir. Birçok ve birçoğu nasıl yazılır? İşte, tüm detaylar...

Birçok Nasıl Yazılır?

Birçok kelimesi ile hem bitişik haliyle hem de "bir çok " şeklinde ayrı haliyle karşılaşabilmeniz mümkün. Ancak iki kullanımdan sadece birisi doğrudur. TDK'ya göre birçok birleşik olarak yazılmaktadır. "Bir çok" şeklinde kullanım Türkçe dil kurallarına aykırıdır.

Birçok Ayrı Mı Yazılır?

Her kelimenin bir tane doğru kullanımı bulunmaktadır. Yani bir kelimeyi keyfi olarak farklı şekillerde yazmak uygun değildir. Birçok kelimesinin de tek doğru kullanımı vardır. Birçok birleşik şekilde yazılır. Her ne kadar bazı insanlar birçok kelimesini ayrı şekilde yazsa da bu kabul edilemez bir hatadır.

TDK Yazımı Birçok Mu, Bir Çok Mu?

  • Birçok (doğru kullanım)
  • Bir çok ( hatalı kullanım)

Birçoğu Nasıl Yazılır?

Birçoğu kelimesi de birçok gibi birleşik şekilde yazılır. 'K' harfinin yumuşamaya uğrayıp 'Ğ' harfine dönüşmesi kelimenin ayrı yazılabileceği anlamına gelmez. Yumuşamalar ya da ses değişiklikleri kelimelerin doğru yazımını engellemez.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA