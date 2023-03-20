Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK bir çok doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Aslında zor gibi görünse de birçok kelimesinin yazımı oldukça kolaydır. Birçok nasıl yazılır sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizi bekliyor. Bu kelimeyi bazı insanlar birleşik kullanırken; bazı insanlar ayrı yazmakta. Peki hangisi doğru? Bu sorunun yanıtını ve birçok kelimesinin cümle içerisindeki doğru kullanımını da yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.
Birçok kelimesinin internet üzerinde hem ayrı hem de birleşik şekilde kullanımıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. TDK sözlüğüne göre birçok kelimesi birleşik olarak yazılır. Birçok kelimesinin "bir çok" şeklinde yazımı ise Türkçenin dil kurallarına aykırı ve yanlıştır.
Birçok kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Sayısı belirsiz olmakla birlikte oldukça çok
Birçok kelimesinin cümle içerisinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz:
Birçok insan kelimelerin doğru yazımını merak eder.