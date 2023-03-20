Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK bir çok doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Aslında zor gibi görünse de birçok kelimesinin yazımı oldukça kolaydır. Birçok nasıl yazılır sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizi bekliyor. Bu kelimeyi bazı insanlar birleşik kullanırken; bazı insanlar ayrı yazmakta. Peki hangisi doğru? Bu sorunun yanıtını ve birçok kelimesinin cümle içerisindeki doğru kullanımını da yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

Birçok Nasıl Yazılır?

Birçok kelimesinin internet üzerinde hem ayrı hem de birleşik şekilde kullanımıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. TDK sözlüğüne göre birçok kelimesi birleşik olarak yazılır. Birçok kelimesinin "bir çok" şeklinde yazımı ise Türkçenin dil kurallarına aykırı ve yanlıştır.

Birçok Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Birçok kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Sayısı belirsiz olmakla birlikte oldukça çok

Bir hayli.

Birçok Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı Nasıl Olur?

Birçok kelimesinin cümle içerisinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz: