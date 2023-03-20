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Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:18 Son Güncelleme: 20.3.2023 13:18

Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede pek çok kelime bulunuyor. TDK sayesinde kelimelerin nasıl yazılacağı ya da noktalama işaretlerinin ne şekilde kullanılacağı gibi konularda bilgi sahibi olabiliyoruz. Bazı kelimelerin yazımı pek çok insan tarafından karıştırılıyor. Bu yazımızda sizin için bu kelimelerden birini inceledik. TDK bir çok doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusu çok soruluyor. Peki, birçok nasıl yazılır?

Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK bir çok doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Aslında zor gibi görünse de birçok kelimesinin yazımı oldukça kolaydır. Birçok nasıl yazılır sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizi bekliyor. Bu kelimeyi bazı insanlar birleşik kullanırken; bazı insanlar ayrı yazmakta. Peki hangisi doğru? Bu sorunun yanıtını ve birçok kelimesinin cümle içerisindeki doğru kullanımını da yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

Birçok Nasıl Yazılır?

Birçok kelimesinin internet üzerinde hem ayrı hem de birleşik şekilde kullanımıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. TDK sözlüğüne göre birçok kelimesi birleşik olarak yazılır. Birçok kelimesinin "bir çok" şeklinde yazımı ise Türkçenin dil kurallarına aykırı ve yanlıştır.

Birçok Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Birçok kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sayısı belirsiz olmakla birlikte oldukça çok

  • Bir hayli.

Birçok Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı Nasıl Olur?

Birçok kelimesinin cümle içerisinde kullanımına şu şekilde örnekler verebiliriz:

  • Birçok insan kelimelerin doğru yazımını merak eder.

  • Çevresindeki insanlar birçok kitap okumuştu.
  • Yaptığı işlerin birçoğunu çocuk bile yapabilirdi.
  • Önüne çıkan birçok fırsatı kaçırdığını fark etmemişti bile.
  • Misafirlerin birçoğu geç kalacağını haber vermişti.

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Birçok Nasıl Yazılır? TDK Bir Çok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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