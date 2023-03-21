Birde Nasıl Yazılır? TDK Bir De Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçenin kurallarına uygun bir yazı diline sahip olmak isteyenlerin birde nasıl yazılır diye sorması çok doğaldır. TDK bir de doğru yazılışı birleşik mi yoksa ayrı mı diyenler için bu ayrı yazılması zorunlu olan bir sözcüktür. Dil bilgisine göre bağlaçların bitişik yazılması yanlış bir kullanımdır. Tam tersine bunlar hal eki olarak kullanılıyorsa o zaman birleşik olarak yazılmaları gerekir. Bir de doğru yazılışı nasıl ve ne anlama gelir?

Birde Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta kullanılan yazı dilinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, Türkçenin doğru kullanımıdır. İmla hatalarının hoş karşılanmadığı resmi metinlerde, kitaplarda, gazetelerde ve dergilerde bu oldukça önemlidir. Türkçe dil bilgisi kurallarında yer alan hususlardan biri ise bağlaçların her zaman ayrı yazılması gerektiğidir. Buna karşın ekler, sonuna getirildikleri kelimelerle istisnasız olarak hep birleşik yazılır. Hal ekleri arasında yer alan - de ve - da'nın ayrı olarak yazılması yanlıştır. Ancak bağlaç görevi gören - de ve da'nın ayrı kullanılması zorunludur.

Türk Dil Kurumu'na göre "bir" kelimesinin sonuna eklenen "de" bağlaçtır. Bu yüzden "bir de" şeklinde yazılmalıdır. TDK'na göre bir de'nin anlamı ise şu şekildedir:

Olana katarak

Fazladan

Ek olarak, beklenmedik ve umulmadık bir durumu ifade eder. Her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın yazı dilinde ayrı olarak yazılması gerekir.

Bir De Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

Bu bağlacın nasıl yazıldığını ve nerelerde kullanıldığını öğrenmek isteyenler için örnekler çok daha açıklayıcı olabilir. Bu yüzden aşağıda, içinde "bir de" geçen bazı cümleler verilmiştir. Bunlar şu şekildedir;

Utanacağın yerde bir de pişkin pişkin gülüyorsun!

Bir de senin masraflarını mı ödeyeceğim?

O, arabayı üzerime doğru sürerken bir de ne göreyim?

Bir de rüyamda senin öldüğünü gördüm.