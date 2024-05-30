Birden Eş Anlamlısı Nedir? Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Birden kelimesi dilimizde birçok farklı anlamda kullanılabilir. Zarf olan birden kelimesi TDK' ya göre üç farklı kullanım alanına sahiptir. Beklenmedik durumları tanımlamak için kullanılan bu kelime beraberce, hepsi bir arada anlamında da kullanılabilir. Ayrıca bir defada meydana gelebilecek durumları ifade etmek için de tercih edilebilir. Birden eş anlamlısı nedir, birden kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre farklı durum ve alanlarda tercih edilebilir.

Birden Eş Anlamlısı Nedir?

Birden kelimesi beklenmedik ve çok hızlı şekilde gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Birden anlamında kullanılabilecek diğer kelimeler: Aniden ve birdenbiredir.

Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Birden kelimesinin eş anlamlısı olabilecek kelimeler: Aniden, birdenbire, apansız, ansızın gibi beklenmedik durumları ifade eden kelime gruplarıdır.

Birden Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı

Birden kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;