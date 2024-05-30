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Haberler Eğitim Haberleri Birden Eş Anlamlısı Nedir? Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 15:47 Son Güncelleme: 30.5.2024 15:47

Birden Eş Anlamlısı Nedir? Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler dilimizde ifadeleri çeşitlendirmek, anlamı zenginleştirmek için kullanımı tercih edilen kelime gruplarıdır. Farklı kelimeler ile aynı anlamı oluşturmak için kullandığımız kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Birden kelimesi de bu tür kelimelere örnek oluşturabilir. Birçok anlama sahip olan birden kelimesi, en genel tanımı ile beklenmedik durumları ifade etmek için kullanılır. Birden eş anlamlısı nedir, birden kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile çeşitli durumlara örnek oluşturabiliriz.

Birden Eş Anlamlısı Nedir? Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Birden kelimesi dilimizde birçok farklı anlamda kullanılabilir. Zarf olan birden kelimesi TDK' ya göre üç farklı kullanım alanına sahiptir. Beklenmedik durumları tanımlamak için kullanılan bu kelime beraberce, hepsi bir arada anlamında da kullanılabilir. Ayrıca bir defada meydana gelebilecek durumları ifade etmek için de tercih edilebilir. Birden eş anlamlısı nedir, birden kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre farklı durum ve alanlarda tercih edilebilir.

Birden Eş Anlamlısı Nedir?

Birden kelimesi beklenmedik ve çok hızlı şekilde gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Birden anlamında kullanılabilecek diğer kelimeler: Aniden ve birdenbiredir.

Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Birden kelimesinin eş anlamlısı olabilecek kelimeler: Aniden, birdenbire, apansız, ansızın gibi beklenmedik durumları ifade eden kelime gruplarıdır.

Birden Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı

Birden kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Birden geldin aklıma.
  • Ansızın içi ürperdi.
  • Arabanın aniden fren yapmasıyla kaza gerçekleşti.
  • Birdenbire ailesinin yanına gitmek için bilet aldı.
  • Apansız gelen fırtınayla tüm seferler iptal edildi.

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Birden Eş Anlamlısı Nedir? Birden Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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