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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:19 Son Güncelleme: 27.4.2022 11:19

Birdenbire Nasıl Yazılır? TDK Birden Bire Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birdenbire Nasıl Yazılır? TDK Birden Bire Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Konuşurken kalıplaşmış şekilde kullandığımız kelimelerin yazımında tereddüde düşebilir. Günlük hayatımızı oluşturan çoğu kelimeler otomatik kullandığımız kelimeler olduğu için yazımını da bazen okunduğu gibi sanabiliyor. Birdenbire kelimesi de birleşik kelimeler arasında yazımı konusunda en çok kafa karıştıran kelimelerden biridir. İki farklı kelimeden oluşması ve iki kelimenin kendi başına da anlamlarının olması da bu karışıklığa sebep olmaktadır. Gelin hep beraber birdenbire nasıl yazılır bakalım. Sıklıkla hem konuşurken hem de yazarken kullandığımız birdenbire nasıl yazılır TDK da nasıl karşımıza çıkar beraber inceleyelim. İşte birdenbire kelimesinin yazılışı ve cümle içinde kullanım örnekleri.

Kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığını düşünmek bazen yorucu olabilmektedir. Özellikle internet çağında yaşıyor olmamız işlerimizi bir nebze kolaylaştırsa da öğrenmek ve öğrendiklerimizi uygulamak için dikkatli olmalı ve araştırmalar yapmalıyız. Biz de öğrenmenizi kolaylaştırmak için size örnek cümlelerden oluşan bu yazımızı hazırladık.

Birdenbire Nasıl Yazılır?

Ansızın ya da aniden anlamına bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı birleşik şekilde yazılışıdır. Yani doğru yazılışı "BİRDENBİRE" şeklinde olanıdır. Cümle içinde kullanırken birleşik şekilde kullanılması doğru kullanımına örnek olacaktır.

Birdenbire Ayrı Mı Yazılır?

Birleşik yazılan kelimelerde çok sık soruların bir sorudur. Birdenbire kelimesi birleşik yazılır. Eğer cümle içinde ayrı yazılmış halini görürseniz yanlış bir yazımdır ve doğru kullanımı dil bilgisi kuralına göre birleşik yazım şeklinde olmalıdır.

Birdenbire Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Yağmurun yağışını kimse beklemiyordu birdenbire başladı. (Doğru)
  • Tatilde yanımıza gelecekti ama birden bire kararını değiştirdiğini öğrendik. (Yanlış)

Birdenbire TDK Doğru Yazımı

  • Birdenbire (doğru kullanım)
  • Birden bire (hatalı kullanım)

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