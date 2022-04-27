Birdenbire Nasıl Yazılır? TDK Birden Bire Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığını düşünmek bazen yorucu olabilmektedir. Özellikle internet çağında yaşıyor olmamız işlerimizi bir nebze kolaylaştırsa da öğrenmek ve öğrendiklerimizi uygulamak için dikkatli olmalı ve araştırmalar yapmalıyız. Biz de öğrenmenizi kolaylaştırmak için size örnek cümlelerden oluşan bu yazımızı hazırladık.

Birdenbire Nasıl Yazılır?

Ansızın ya da aniden anlamına bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı birleşik şekilde yazılışıdır. Yani doğru yazılışı "BİRDENBİRE" şeklinde olanıdır. Cümle içinde kullanırken birleşik şekilde kullanılması doğru kullanımına örnek olacaktır.

Birdenbire Ayrı Mı Yazılır?

Birleşik yazılan kelimelerde çok sık soruların bir sorudur. Birdenbire kelimesi birleşik yazılır. Eğer cümle içinde ayrı yazılmış halini görürseniz yanlış bir yazımdır ve doğru kullanımı dil bilgisi kuralına göre birleşik yazım şeklinde olmalıdır.

Birdenbire Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Yağmurun yağışını kimse beklemiyordu birdenbire başladı. (Doğru)

Tatilde yanımıza gelecekti ama birden bire kararını değiştirdiğini öğrendik. (Yanlış)

Birdenbire TDK Doğru Yazımı