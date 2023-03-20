Birebir Nasıl Yazılır? TDK Bire Bir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede yazımı konusunda tereddüt yaşanan çok sayıda kelime vardır. Bire bir kelimesi de bunlardan biridir. Kelimenin anlamı ve yazım şekli bilindiğinde doğru kullanımını da anlamanız mümkün olacaktır. Konunun incelemesine birebir nasıl yazılır sorusundan başlamanız gerekir. Bu konuda en dikkat çekici husus, kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğidir. TDK bire bir doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Birebir Nasıl Yazılır?

Birebir kelimesinin konuşma dilinde kullanımında herhangi bir sorun yoktur. Fakat yazışma dilinde kelimenin doğru yazımı çok önemlidir. Bazı kişiler birebir kelimesinin kullanımını yanlış bilirler. Konu ile ilgili başvurmanız gereken en önemli kaynak TDK sözlüğüdür. Bu sözlükte kelimenin yazımı "birebir" şeklindedir. Yani söz konusu kelime birleşik yazılmalıdır. Kelimenin ayrı şekilde yazımı yanlış kullanımdır.

Birebir – doğru kullanım

Bire bir – yanlış kullanım

TDK Bire Bir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğüne göre birebir kelimesinin yazımı bitişik olmalıdır. Kelimenin söylenişinde bu yanlış kullanım fark edilmese de yazım dilinde bu hata kendini göstermektedir. Kelimenin doğru kullanımı bilindiğinde yazışmalarda hata yapılma ihtimali de en aza inecektir. Bahse konu kelimenin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.