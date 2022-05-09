Birebir Nasıl Yazılır? TDK Birebir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birebir kelimesini hem birleşik haliyle hem de 'bire bir' şeklindeki ayrı haliyle görmüş olabilirsiniz. Çünkü kelime iki farklı haliyle de yazılabilmektedir. Ancak birebir kelimesinin tek bir doğru yazımı vardır. Kelime sıklıkla karıştırıldığı için de genellikle birebir nasıl yazılır şeklinde de aratılmaktadır. Peki, birebir nasıl yazılır? Birebir ayrı yazılır mı? İşte, birebir TDK doğru yazımı...

Birebir Nasıl Yazılır?

Kelimeleri en doğru şekilde öğrenmenin tek yolu olan TDK'ya göre birebir kelimesi birleşik olarak yazılmaktadır. Zaman zaman karşılaşılan "bire bir" şeklindeki ayrı yazım şekli tamamen yanlıştır. TDK'ya göre birebir kelimesinin anlamları ise; "etkisi kesin olan ve istenildiği gibi, uygun" olarak tanımlanmıştır.

Birebir Ayrı Yazılır Mı?

Her kelimenin Türkçe dili içerisinde tek bir doğru yazım şekli vardır. Kelimelerin halk arasında hatalı olarak yazılıyor ve benimseniyor olması kelimelerin o şekliyle de kullanılabileceği anlamı taşımaz. Bu nedenle her ne kadar sıklıkla bire bir şeklinde ayrı yazımla da karşılaşılsa bu kullanım yanlıştır. Birebir kelimesi birleşik şekilde yazılır ve ayrı olarak kullanımı kabul edilmemektedir.

Birebir TDK Doğru Yazımı

Birebir (Doğru)

Bire bir (Yanlış)

Birebir Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı