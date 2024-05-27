Birey Eş Anlamlısı Nedir? Bireyin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimelerin kullanımı, dil becerilerimizi geliştirmemize de yardımcı olur. Farklı kelimeler kullanarak, kelime dağarcığımızı zenginleştirebilir ve kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Eş anlamlıları olan kelimelerden biri de "birey" kelimesidir. Birey, toplumdan bağımsız olarak var olabilen, kendine özgü niteliklere ve özelliklere sahip olan insandır. Birey, kendi benliğine ve kimliğine sahip, toplumdan bağımsız olarak var olabilen bir varlığı ifade eder. Birey eş anlamlısı nedir, bireyin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi başlıklar da dikkat çekmektedir.

Birey Eş Anlamlısı Nedir?

Kişi: Kendine özgü niteliklere ve özelliklere sahip olan insan.

Fert: Bir topluluğun üyesi olan insan.

Şahıs: Hak ve yükümlülükleri olan insan.

Bireyin Eş Anlamı Olan Sözcükler ve Cümle İçinde Kullanımı

Her kişinin kendine özgü düşünceleri ve duyguları vardır.

Toplumdaki her fertin hak ve özgürlükleri korunmalıdır.

Mahkeme, davacı ve davalı şahısları dinledi.

Birey Kelimesinin Kullanım Alanları