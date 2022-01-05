Birim Zamanda Harcanan Enerjiye Ne Denir? Birim Zamanda Harcanan Enerji Ne ile İfade Edilir?

Elektriksel güç, elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı güç olarak tanımlanır. Güç ise, birim zamanda yapılan iş ya da dönüştürülen enerji olarak ifade edilir. Bununla beraber gücün SI birimi Watt'tır. Bu aynı zamanda, elektrikli cihazların birim zamanda harcamış olduğu enerji miktarıdır. Elektriksel gücün matematiksel formülü de Watt üzerinden hesaplanır.

Birim Zamanda Harcanan Enerjiye Ne Denir?

Elektriksel güç, birim zamanda harcanan enerjidir. Kullandığımız elektrikli cihazların bir saniye içerisinde harcadığı enerji miktarı birbirinden farklı olmaktadır. Elektriksel güç ise üretecin üzerindeki alıcının birim zamanda harcadığı enerjiye dönüşümünü açıklar. Elektrik enerjisiyle çalışan aygıtlar bir iş yapmaktadır. Yapılan bu iş ise harcanan enerjiyle orantılıdır. Elektrik gücü ve elektrik enerjisi farklı alıcılarda değişiklik gösterir. Örneğin; elektriksel güç, elektronik araçlarda mekanik enerji olarak kullanılırken, soba gibi araçlarda ısı enerjisi olarak kullanılır. Harcanan bu enerji sonuç olarak elektrik enerjisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birim Zamanda Harcanan Enerji Ne ile İfade Edilir?

Birim zamanda harcanan enerji elektrik güç olarak ifade edilmektedir. Elektriksel gücün birimi ise P olarak bilinir. Watt ise farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır; 1 Watt, bir amper şiddetindeki elektrik akımının 1 voltluk gerilim altında yaptığı iş olarak ifade edilir. 1 Watt saniyede yapılan bir Joule'lük iş olarak ifade edilir. Elektriksel gücün mekanik eşdeğeri ise Watt cinsinden ifade edilir. Bir saniyede 1 joule enerji harcayan alet 1 watt gücündedir.

Birim Zamanda Harcanan Enerji Nasıl Hesaplanır?

Elektrik gücü elektriksel denklemlerde P harfi ile gösterilir. Watt miktarı ise halk dilinde Watt'daki elektrik gücü olarak ifade edilir. Elektriksel gücün hesaplanması da P= W/t şeklinde oluyor. Burada P güç, W iş, t ise geçen süreyi ifade etmektedir.

P = I2Rt / t

P = I2R formülleriyle hesaplanması yapılır.

Birim Zamanda Harcanan Enerji Formülü Nedir?

Birim zamanda harcanan enerjinin formülü, bilinmesi gereken bir diğer konudur. Elektriksel güç, akım ve potansiyel farkla doğru orantılıdır. Aynı şekilde bu ikisinin çarpımına eşittir. Elektriksel gücün formülü P = I2R olarak bilinmektedir.