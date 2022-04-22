Birkaç Nasıl Yazılır? TDK Bir Kaç Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kelimelerin doğru kullanımları ile bilmek gerekmektedir. 'Yanlış yazsak ne olacak' gibi düşünceler doğru değildir. Kelimelerin doğru kullanımına ne kadar hassas olunursa dile hakimiyet o kadar artacaktır. Bu minvalde birkaç kelimesinin nasıl yazıldığı da oldukça önemlidir. Çünkü sıklıkla yanlış yazılan kelimelerin başında gelmektedir. Peki, birkaç TDK' ya göre nasıl yazılır? Birkaç kelimesinin doğru kullanımı nasıldır?

Birkaç Nasıl Yazılır?

Birkaç kelimesinin doğru yazımı karıştırılan kelimelerin başında gelmektedir. Hem ayrı hem de birleşik şekilde birkaç kelimesi ile karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Ancak birkaç kelimesinin doğru yazımı 'birkaç' şeklinde birleşik olmasıdır. 'Bir kaç' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanımdır.

Birkaç Gün Nasıl Yazılır?

Birkaç, tek başına bir kelimedir bundan dolayı yanındaki kelime ile bir birleşme sağlamaz. 'Birkaçgün' şeklinde kullanım ile karşılaşanlar bunun yanlış olduğunu bilmelidirler. 'Birkaç gün' ayrı şekilde yazılmaktadır.

Birkaç Ayrı Mı Yazılır?

Birkaç ayrı yazılır mı diye merak edenler de vardır. Ancak her kelimenin bir tek doğru kullanımı vardır. Bundan dolayı her ne kadar kelime ayrı yazılsa da bu Türkçe dili kullanımı açısından kabul edilemez. Birkaç kelimesi ayrı yazılmaz.

TDK Yazımı Birkaç Mı, Birkaç Mı?

TDK'ye göre ''birkaç'' birleşik olarak yazılmalıdır. Birçok kişi bu sözcüğü ayrı yazarak hataya düşmektedir.