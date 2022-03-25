Birleşik Fiil Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kurallı Birleşik Eylem Konu Anlatımı Ve Türleri

Okul zamanlarında sıkça duyduğumuz önemli konulardan birisi fiillerdir. Türkçenin ana konusu olan fiiller üç ayrı başlık altında ele alınır. Oluşumları bakımdan basit, türemiş ve birleşik yapılı fiiller vardır. Türkçede bu fiillerin kullanımı son derece önemlidir. Birleşik fiiller kendi içerisinde ayrı kategorilere de ayrılır. Bu fiilleri öğrenmek, sınavlarda karşınıza çıkan soruları rahatlıkla yapmanız konusunda size kolaylık sağlayacaktır. Birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi sonucunda oluşan bu fiiller öğrenmesi kolay konulardan birisidir. Birleşik fiil nedir veya örnekleri nelerdir soruları pek çok kez karşımıza çıkmıştır. Birleşik fiilleri öğrenmek, karşınıza çıkacak pek çok soruyu çözmede size kolaylık sağlayacaktır.

Birleşik Fiil Nedir?

Birleşik fiiller, iki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelmesi sonucunda oluşan eylemlerdir. Farklı kelimelerin birleşerek farklı bir kelimeye dönüşmesi birleşik fillerin özelliğini ortaya koyar. Bu fiiller, anlam ve biçim yönünden kalıplaşarak oluşurlar.

Türkçenin önemli konularından birisi olan birleşik fiiller 3 çeşittir. Bunlar ise; yardımcı fiiller, anlamca kaynaşmış fiiller ve kurallı birleşik fiillerdir.

Birleşik Fiil Örnekleri

Türkçenin fiiller başlığı altında yer alan birleşik fiilleri anlamak için örneklere bakmak gerekir. Birleşik fiil örnekleri aşağıdaki gibidir:

Hazır yolun düşmüşken beni okuldan alıver. (almak-vermek)

Yarın Suzan da doğum günü partisine gelebilir. (gelmek-bilmek)

Beni çoktan unuttuğunu zannetmiştim. (zan-etmek)

Yaptığı açıklamalardan sonra konuyu anlaşılır kıllı. (anlaşılır-kılmak)

Laf taşıdığın için kendinden utanmalısın. (laf-taşımak)

Benim hakkımda söylenen kötü sözleri duymazlıktan geldim. (duymazlıktan-gelmek)

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

Birleşik fiil çeşitlerinden ilki, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bu fiiller, isimlerin anlamını kaybetmesiyle beraber bir fiil ile kalıplaşarak ortaya çıkan eylemlerdir. Anlamca kaynaşmış, diğer adıyla deyimleşmiş birleşik fiillerin örnekleri şu şekildedir:

Ayak diremek

Başına gelmek

Aklına yatmak

Kafa şişirmek

Kurallı Birleşik Fiil

Bu tür fiillerde, iki eylemin birleşmesi ve bu kelimelerin kalıplaşması şeklinde ortaya çıkar. Yardımcı fiiller, fil unsuruna getirilir ve kendi anlamlarından uzaklaşarak fiile yeterlilik, tezlik, yaklaşma gibi anlamlar katar.

Birleşik Çekimli Fiil

Türkçede fiiller konusunda yer alan fiillerden birisi de birleşik fiildir. Bu filler pek farklı alt türlere ayrılır. Birleşik çekimli fiiller, içinde birden fazla kip eki bulunan fiillerdir. Birleşik çekimli fiiller, birden fazla kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur.

Birleşik Zamanlı Fiil

Türkçede herhangi bir haber ya da dilek kipine "-di", "-miş", "-se" ek fiilleri eklenerek oluşturulan fiillerdir. Bildirme eki olan "-dir" ek fiili birleşik zamanlı bir yapı değildir.