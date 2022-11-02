Birlik ve Beraberlik ile İlgili Atasözleri - Dayanışma, Birlik ve Beraberlik ile İlgili Özdeyişler, Atasözleri ve Anlamları

Gündelik hayatımızda da dilimize dolanan birlik ve beraberlik ile ilgili atasözleri, bize verilen nasihatlerdir. Geçmiş zamanda atalarımızın bize armağan ettiği bu atasözleri, hayatımıza da büyük etki etmiştir. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine vurgu yapan atasözleri ve bu sözlerin anlamları çok sık araştırılmıştır. Dayanışmanın da önemini gösteren bu atasözleri karşımıza da çıkmıştır. Birlik ve beraberlik ile ilgili atasözleri ve özdeyişler araştırılan konular arasındadır. Atalarımızın engin tecrübelerinden bize kalan bu değerli sözler, eğitici ve öğretici anlamlara sahiptir. Birlik ve beraberlik ile ilgili atasözleri yazımıza dair detaylar...

BİRLİK VE BERABERLİK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Birlik ve beraberlik ile ilgili dayanışmayı çağrıştıran atasözleri, dilimizde de sıkça kullanılmıştır. Bir toplumun en önemli özelliği olan dayanışma, devamlılık sağlaması açısından önemlidir. Birlik ve beraberlik ile ilgili atasözleri ve anlamları da bu durumda önem kazanmıştır. Bu atasözlerine dair birkaç örnek şu şekildedir;

Birlikten kuvvet doğar. (Bu atasözü bir işi birlikte yapmanın ne derece önemli olduğunu vurgu yapmıştır.)

Anca beraber, kanca beraber. (Birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, bir işi birden fazla kişilerin yapması ve sonucu kötü olsa bile birbirinden ayrılmamasıdır.)

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. (Başarının kaynağının birlik ve beraberlikle sağlanacağına işaret eder.)

Nerede birlik, orada dirlik. (Aralarında duygu ve düşünce birliği kuranların, dirlik ve düzen içinde yaşayacağına işaret eder.)

BİRLİK VE BERABERLİK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER

Birlik ve beraberlik ile ilgili atasözün dışında özdeyişler de bulunur. Dayanışmanın önemine vurgu yapan çok sayıda ünlü kişilerin sözlerine de yer verilir. Bu tür özdeyişler şu şekildedir;

Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız ve onun karaya vurup parçalanmasına izin vermemeliyiz, çünkü ikinci bir Nuh'un gemisi olmayacaktır.

Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz.

Kendimiz için değil, bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur.

Kötü havalarda insan dosta aç olur, Bir araya gelse dost dosta ilaç olur, Bahçede tek gül bir şeye benzemez, Öbek öbek olduğunda bahara taç olur.

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde on dağıtabilecek bir güç düşünülemez.