Birtakım Nasıl Yazılır? TDK Bir Takım Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Doğru yazılışını ve dil bilgisi kurallarını öğreneceğimiz kelimelerin anlamını öğrenmek de kelimeyi öğrenmek kadar önemlidir. Kelimenin nasıl ve nerede kullanılacağını bilmezsek öğrenmeyi tam olarak tamamlamış sayılmayız ve bu da yanlışlarımızın devam etmesine sebep olabilir. Birtakım TDK doğru yazımına ve anlamına geçelim.

Birtakım Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak "kimi ya da bazı" anlamına gelen birtakım kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre birleşik yazılır. Cümle içinde kullanırken yazımına dikkat edeceğimiz kelimelerden biri olan birtakım kelimesinin doğru yazımı BİRTAKIM şeklindedir.

Birtakım Ayrı Mı Yazılır?

Birtakım kelimesinin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması ve dikkat edilmesi için önce cümle içinde kullanılan anlamına bakılmalıdır. Cümle içinde "bazı ya da kimi" anlamlarında kullanılan birtakım kelimesi birleşik yazılır.

Birtakım Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Aile büyükleri toplanıp birtakım kararlar aldılar. (Doğru)

Bir takım düşünceler içinde olduğu belli oluyordu. (Yanlış)

Birtakım TDK Doğru Yazımı