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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:21 Son Güncelleme: 27.4.2022 11:21

Birtakım Nasıl Yazılır? TDK Bir Takım Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birtakım Nasıl Yazılır? TDK Bir Takım Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günlük hayatımızı düzenleyen kurallar olduğu gibi kelimelerin yazım şekillerini düzenleyen kurallar da vardır. Her kelimenin kullanım şekline göre doğru yazılışı ve içerdiği bir anlam bulunmaktadır. Dilimize ne kadar hâkim olsak da kendimizi eksik hissedebileceğimiz konulardan biri de yazım yanlışları olabilir. Özellikle günümüzdeki sınav sistemlerinde de karışımımıza soru olarak çıkan yazım yanlışları ile ilgili eksiği gidermenin en kolay ve hızlı yolu ise o kelime ile ilgili cümleler kurmak ve doğru yazımını öğrenmektir.  Günümüzde kelimelerin doğru yazılışlarını bulmak için TDK’ye başvursak da biz bu yazımızda size hem bir takım nasıl yazılır onu gösterip hem de birtakım kelimesi ile ilgili örnek cümleler kurarak öğrenmenizi pekiştireceğiz. Peki, Birtakım nasıl yazılır TDK? İşte tüm sorularınızın cevapları yazımızın devamında.

Doğru yazılışını ve dil bilgisi kurallarını öğreneceğimiz kelimelerin anlamını öğrenmek de kelimeyi öğrenmek kadar önemlidir. Kelimenin nasıl ve nerede kullanılacağını bilmezsek öğrenmeyi tam olarak tamamlamış sayılmayız ve bu da yanlışlarımızın devam etmesine sebep olabilir. Birtakım TDK doğru yazımına ve anlamına geçelim.

Birtakım Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak "kimi ya da bazı" anlamına gelen birtakım kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre birleşik yazılır. Cümle içinde kullanırken yazımına dikkat edeceğimiz kelimelerden biri olan birtakım kelimesinin doğru yazımı BİRTAKIM şeklindedir.

Birtakım Ayrı Mı Yazılır?

Birtakım kelimesinin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması ve dikkat edilmesi için önce cümle içinde kullanılan anlamına bakılmalıdır. Cümle içinde "bazı ya da kimi" anlamlarında kullanılan birtakım kelimesi birleşik yazılır.

Birtakım Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Aile büyükleri toplanıp birtakım kararlar aldılar. (Doğru)
  • Bir takım düşünceler içinde olduğu belli oluyordu. (Yanlış)

Birtakım TDK Doğru Yazımı

  • Birtakım (doğru kullanım)
  • Bir takım (hatalı kullanım)

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