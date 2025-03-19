Bisküvi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Bisküvi Mi Büsküvi Mi?

Günlük hayatta sık kullanılan kelimelerden biri olan bisküvi, yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden biridir. Türkçede ses benzerliği ya da halk arasında yaygın yanlış kullanımdan dolayı kelimelerin hatalı yazıldığı sıkça görülmektedir. Bunlardan biri olan bisküvi kelimesi birden fazla şekilde hatalı yazılmaktadır. Ama en yaygını büsküvi şeklindedir. Bisküvi nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı bisküvi mi, büsküvi mi merak edilmektedir.

Bisküvi Nasıl Yazılır?

Bisküvi kelimesi bizim dilimizde fırında pişirilmiş, tatlı ya da tuzlu olabilen bir çeşit hamur işini ifade eder. Günlük hayatta sık kullanılan bir kelime olmasına rağmen, yazım hatalarına en çok maruz kalan sözcüklerden biridir. Halk arasında "büsküvi", "büskevi", "biskivi" ve "biskevit" gibi hatalı kullanımları bulunan bu kelimenin aslı Fransızcadır ve Fransızcada çifte kavrulmuş ile çifte pişirilmiş kurabiye anlamlarında kullanılmaktadır. Sözcüğün Türkçedeki doğru yazımı ise "bisküvi" şeklinde olmalıdır.

Örnek cümle: Çayın yanında birkaç tane bisküvi yemeyi çok severim.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Bisküvi Mi, Büsküvi Mi?

Bisküvi sözcüğü dilimize Fransızca "biscuit" kelimesinden geçmiştir. Bu kelimenin kökeni ise Latinceye dayanır ve Latincede "bis coctus" yani "iki kez pişirilmiş" anlamına gelir. Sözcük Türkçeye geçtiğinde söylenişine uygun bir biçimde bisküvi olarak yazılmıştır. Ancak halk arasında ses benzerliği nedeniyle büsküvi gibi yanlış formları yaygınlaşmıştır.

TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı "bisküvi" şeklindedir. "Büsküvi" ya da "biskivi" gibi kullanımlar yanlıştır ve yazım kurallarına aykırıdır.

Örnek cümle: Bu marka dünyanın en eski bisküvilerini üretiyor.