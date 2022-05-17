Bit Nasıl Oluşur? Bit Nedir, Neden Olur Ve Kendi Kendine Oluşur Mu?

Üreyerek çoğalan canlılardan birisi olan bitler, doğada her yerde yaşayabilen bir canlı türüdür. Özellikle kuşlar ve insanların vücudunda daha çok yaşam alanı oluşturan bitler hayatı olumsuz yönde etkiler. Yumurtadan çıkmasıyla beraber erişkinliğe ulaşan bitler, daha çok insanların kafasında saçlı deri içerisinde yaşamayı seçerler. Bitler asalak ve eklem bacaklı bir canlı türü olarak birçok hayvanın vücuduna da yerleşir. Hızlı ürüyebilen bitler, toplum içerisinde çok daha çabuk yayılırlar. Herkesin rahatsız olduğu canlılardan birisi olan bitlerin nasıl önlenebileceği merak edilmiştir. Sosyal yaşamı rahatsız eden bir canlı türü olan bit nasıl oluşur sorusu pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Onları tanımak için bit nasıl oluşur sorusunu iyi bilmek gerekir.

Bit Nasıl Oluşur?

İnsanlarda ve çeşitli hayvanlarda görülen bitler, tükürük üreterek ve bunları deriye bırakarak çoğalırlar. Bitlerin yaşam süresi bir hafta olmasına rağmen, hızla çoğaldıkları için aylarca deride yaşam sürebilirler. Bu sıcakkanlı parazitlerin üç evrede oluştuğu bilinir.

İlk evresi olan sirke denilen yumurtalardır. Bu aşamadan sonra larva şekline gelen bitler bir süre sonra erişkin hale gelirler. Bitlerin oluşumunda vücudunun ısısı yeterlidir. Bunun aksine, vücudun ve saçın kirli olmasında bitin oluşması gibi bir durum söz konusu değildir.

Bit Nedir?

Bitler tükürük üreterek ve bunları deriye bırakarak çoğalırlar. Bu canlılar özellikle insan saç derisinde yaşam sürerler. Bitler bir anda üreyerek kafa içerisinde binlerce yumurta bırakarak artarlar. En çok çocukları etkileyen saç biti yoğun kaşıntıya neden olur. Saç derisinden diğer saç derilerine sıçrayabilen bu bitlerin bulaş riski yüksektir.

Bit Neden Olur?

Herkesin korkulu rüyası olan bitlerin nasıl oluştuğu merak edilmiştir. Bitler, insanların kafasında yaşayan ve kanlarıyla beslenen küçük parazitlerdir. İnsanlarda kafa derisinde yaşam süren bu canlılar kafadan kafaya geçerler. Bu durumda yakın temas önemli bir anahtardır. Yakın temasın yanı sıra paylaşılan giysi, şapka, saç fırçası ve taraklar gibi kişisel eşyalar aracılığıyla kişiler arasında bulaşma oranı yüksektir.

Kalabalık ortamlar bu durumda risk faktörüdür. Bitler saç derisinde en fazla 24 saat hayatta kalabilirler. Çok küçük boyutta olan bu bitler çoğu zaman görülmez. Kafa derisinde görülen kaşıntı, en büyük belirtidir.