Bit Zıplar Mı? Bitler Zıplayabilir Mi, Uçar Mı, Kanatları Var Mı?

Özellikle okulların açılmasıyla öğrenci ve velilerinin başına sıklıkla gelen durumlardan biri bit vakalarıdır. Bitler yaklaşık 1 mm boyutundadırlar. Saçta görülen oldukça küçük bu canlılar kişiyi oldukça kaşındırmakta ve rahatsız etmektedir. Saçta kısa sürede çokça üreyebilmektedirler. Kolayca kişiden kişiye geçebilmesi sebebiyle bitler hakkında merak edilen konulardan bazıları bitler zıplar mı, bitler zıplayabilir mi, uçar mı, kanatları var mı gibi sorulardır.

Bitler Zıplar Mı?

Saçlarda görülen bitlerin zıplama özelliğine sahip değildir. Çoğunlukla saç ya da vücut kılları arasında tırmanarak ya da sürünerek hareket ederler. Yayılma ve bulaşma şekilleri ise doğrudan temas yoluyla olur, zıplayarak veya uçarak kişiden kişiye geçmemektedirler.

Bitler Zıplayabilir Mi?

Bitlerin kolayca bulaşıcı olması sebebiyle hakkında merak edilen konulardan biri zıplayıp zıplamamasıdır. Fakat bitler zıplayan canlılar değillerdir.

Bitler Uçar Mı?

Bitler uçamazlar. Hareketlerini tırmanarak veya sürünerek gerçekleştirirler. Bu sebeple bulaşma şekilleri genellikle kıyafet ve temas yoluyla gerçekleşir.

Bitlerin Kanatları Var Mı?

Bitlerin kanatları yoktur. Bitler kanatsız parazitlerdir.