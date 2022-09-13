Bitinya Krallığı Kim Tarafından, Ne Zaman Ve Nerede Kuruldu? Bitinya Haritası, Başkenti ve Genel Özellikleri

Bitinya Krallığı, Bithynia adı ve Yunanca Βιθυνία isimleriyle de bilinmektedir. Bitinya Krallığı'nın başkenti aynı zamanda Osmanlı Deveti'nin de başkenti olmuş Bursa'nın İznik, o zaman ki adı ile Nikea, çevresi ise İzmit körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa'dır. Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş bu devlet, Bitinya bölgesinde hüküm sürmüştür.

BİTİNYA KRALLIĞI KİM TARAFINDAN KURULDU?

Bitinya krallığı ne zaman ve nerede kuruldu sorusuna Bitinya Krallığı ya da bilinen diğer isimleriyle Bithynia, Βιθυνίa, milattan önce 377 ve milattan önce 74 yılları arasında Nikea, bugünkü adı ile İznik, başkenti ile kuruldu cevabını verebiliriz.

Trakya kökenli Bitin halkı tarafından kurulmuş bu devlet yaklaşık 300 yıl hüküm sürmüştür. Milattan önce 74 yılından sonra Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir.

Bitinya krallığı haritası ise İznik, Bursa, İzmit Körfezi, Sakarya, Bursa ve İstanbul çevresidir. Bitinya Krallığı sonradan Bitinya bölgesi adı verilen bu yörede 300 yıl kadar hüküm sürmüştür.

Bitinya Krallarının kim olduğundan biraz bahsetmek gerekirse, Bitinya 4 farklı kral tarafından yönetilmiştir. Bu krallar; Bas, Zipoites, I. Nikomedes ve IV. Nikomedes'tir.

BİTİNYA NERESİ?

Bitinya bölgesi, Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemlerde Marmara Denizi çevresindeki birçok verimli toprağın bulunduğu bir alandır. Bu bölgede hem sahil kesimi vardır hem de dağlık ve ormanlık alanlara sahiptir.

Bölge adını, Trakya yani Thak kökenli Bitin halkından almıştır. Herodot'un araştırmalarına göre Bitin halkı Trakya'dan Anadolu topraklarına göçmüş ve Marmara Denizi çevresinde Bitinya Krallığı'nı kurmuşlardır.

Bitinya, Küçük Asya'nın kuzeybatısında bulunmaktadır ve kuzey kısmında Karadeniz, güneyinde Phrygia, Galatia; batısında Propontis, doğusunda ise Paflagonya ile sınırlanmıştır. Bugün Bitinya bölgesi içerisinde Kocaeli, Bursa, Sakarya, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak bulunmaktadır.