Bitinya Ne Demek? Bitinya Neresi ve Hangi Bölge, Nerenin Eski Adı ve Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Bitinya ne demek sorusuna birçok kişi internet üzerinden yanıt arıyor. Bu bakımdan Bitinya neresi sorusuna bir coğrafi bölge olarak yanıt vermek mümkün olabilir. Antik Çağ ile Roma İmparatorluğu dönemlerinde var olan bu bölge Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalmıştır. Bu bakımdan Bitinya bölgesi hangi şehirler sorusuna farklı şehir isimleriyle de yanıt verilebilir. Bitinya neresi ve hangi bölge, nerenin eski adı ve hangi şehirleri kapsıyor sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Bitinya Neresidir?

Bitinya, tarihte var olmuş önemli krallıklardan biridir. Trakya üzerinden Anadolu'ya gelen Bitinlerin kurduğu bir krallıktır. M.Ö 377 ile 64 yılları arasında kurulmuştur. Kurulan bölgeye de Bitinya bölgesi denmiştir. Osmanlı Devleti de daha sonra kurulduğunda bu bölge üzerinde kurulmuştur.

Krallık adını kendisini kuran Bitinlerden alır. O dönemde Nikomedia olarak bilinen İzmit krallığın başkentidir. Bununla birlikte bu krallık içerisinde birçok farklı şehir ve bölgeden bahsetmek mümkün olabilir. Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde kurulan Bitinya Marmara Denizi'ni de çevreleyen bir alanda hüküm sürmüştür. Döneminde çok verimli topraklara sahip olmuştur. Bitinlerin kökeni ise Thak kökenine dayanıyor. Trakya'dan Anadolu'ya geçtikleri düşünülen bu kişiler çeşitli yerlere dağılarak krallıklarını genişletmişlerdir.

Bitinya Bölgesinde Hangi Şehirler Var?

Bitinya Krallığı, Yunanca Bithynia adıyla da bilinir. Bu krallığın başkenti İznik olarak bilinir. Krallığın bilinen 4 kralı vardır. Bunlar içerisinde Bas, Zipoites, I. Nikomedes ve IV. Nikomed sayılabilir. Uzun bir süre hüküm sürdükten sonra ise bölge Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Bitinya bölgesinde yer alan şehirler ise şunlardır:

Bursa/ Prouse, Prussa

Gölyazı/ Apollonıa, Apolyond

Gemlik/ Kios

Mudanya/ Myrleıa

İmralı Adası/ Besbikos

İznik/ Nİkaia, İlirya

Bozburun, Armutlu/ Posedion Burnu

İzmit/ Nikomedeia

Karamürsel/ Prainetos

Çeltikçi/ Basilinopolis

Yalova/ Ksenodokhion

Yerleri Bitinya Krallığı bölgesinde yer alır.

Bitinya Neresi ve Hangi Bölge, Nerenin Eski Adı ve Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Bitinya Krallığı birçok yeri kapsayan bir coğrafyaya sahipti. Başkenti İznik olan krallık bünyesinde Bursa, Yalova gibi şehirler yer alıyordu. Daha sonra burası çeşitli işgallere uğraşmıştır. Osmanlı Devleti de bu topraklarda hüküm süren devletlerden biridir. Bitinya Krallığı çevresinde de İstanbul, Sakarya gibi yerler ile çevrelenmiştir. Bitinya Krallığı Küçük Asya'nın kuzeybatısında yer almaktadır.