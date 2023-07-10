Bitki Hücresi Modelleri - Bitki Hücresi Modeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Hücre elemanları oldukça çeşitli olduğu için bunları model üzerinde canlandırmak öğrencilerin hücrenin yapısı ve elemanlarını çok daha iyi kavramasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle olacaktır ki Fen Bilgisi derslerinde öğrencilerin hücre modeli yapması ödev olarak verilmektedir. Bitki hücresi modeli yapmak isteyen öğrenciler de hangi malzemeler gerekli, bitki hücresi modelleri örnekleri hakkında araştırmalar yapmaktadır. Peki, bitki hücresi modeli nasıl yapılır? İşte detaylar…
Bitki Hücresi Modeli Nasıl Yapılır, Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Doğru bir biçimde bitki hücresi modeli yapabilmek için öncelikle, hücrenin bütün bölümlerini ve elemanları bilmek gereklidir. Hücreler muazzam işleyişlerini bahsi geçen bölümler ve elemanlar sayesinde yapmaktadır. Bu bölümler ise şunlardır;
- Hücre Zarı
- Hücre Duvarı
- Golgi Cisimciği
- Kloroplast
- Koful
- Mitokondri
- Ribozom
- Endoplazmik Retikulum
- Çekirdek
- Lizozom
Bitki hücresini eksiksiz ve doğru şekilde yapabilmek için bazı araç gereç ve malzemelere ihtiyaç vardır. Bunları şöyle listeleyebiliriz; Oyun hamuru, guaj boya, eva sünger, silikon, strafor, maket bıçağı, sticker, dolgu malzemesi, pirinç, kürdan ve fırça. Hücre modelinin yapım aşamasını sıralamaya öncelik vererek adım adım şöyle açıkladık;
- Straforu maket bıçağı ile dikdörtgen, altıgen ya da beşgen gibi şekillerde kesip içini 10-15 cm derinliğinde oyun. ( bu kısmı mutlaka yetişkinler yapmalı, maket bıçağı oldukça keskin olduğu için çocukların yalnız kullanılmasına müsaade edilmemeli!)
- Hücre gövdesine çeşitli renklerden oluşan oyun hamurlarından toplar yapıp koyun.
- Sarı renkli oyun hamurundan 3 tane dikdörtgen yapıp koyun, bunlar mitokondriler olacak.
- Ribozom yapmak için pirinç tanelerini kullanın, bir araya getirdiğiniz pirinç tanelerini hücresine yerleştirin.
- Oyun hamurundan zikzaklı şekiller yaparak hücrenin içine koyun, bunlar golgiler olacak.
- Yine oyun hamurundan 2 adet dikdörtgen şekil yapıp hücre içerisine koyun. Bu şekiller mitokondri için yapılanlardan büyük olmalı.
- Zikzak şekli verilmiş bir oyun hamurunun üzerine pirinç taneleri yapıştırın, bu da endoplazmik retikulum olacak.
- Hücre modelinin tamamlanması için son adım olarak hücre duvarının yapılması gerekmektedir. Bunun için eva süngerlerini uzun, enine 6-7 cm olacak şekilde kesin, toplam modelin kenar sayısı kadar olmalı, modelin kenarlarını bu şeritlerle çerçeveleyin.