Bitki Hücresi Modelleri - Bitki Hücresi Modeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Hücre elemanları oldukça çeşitli olduğu için bunları model üzerinde canlandırmak öğrencilerin hücrenin yapısı ve elemanlarını çok daha iyi kavramasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle olacaktır ki Fen Bilgisi derslerinde öğrencilerin hücre modeli yapması ödev olarak verilmektedir. Bitki hücresi modeli yapmak isteyen öğrenciler de hangi malzemeler gerekli, bitki hücresi modelleri örnekleri hakkında araştırmalar yapmaktadır. Peki, bitki hücresi modeli nasıl yapılır? İşte detaylar…

Bitki Hücresi Modeli Nasıl Yapılır, Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Doğru bir biçimde bitki hücresi modeli yapabilmek için öncelikle, hücrenin bütün bölümlerini ve elemanları bilmek gereklidir. Hücreler muazzam işleyişlerini bahsi geçen bölümler ve elemanlar sayesinde yapmaktadır. Bu bölümler ise şunlardır;

Hücre Zarı

Hücre Duvarı

Golgi Cisimciği

Kloroplast

Koful

Mitokondri

Ribozom

Endoplazmik Retikulum

Çekirdek

Lizozom

Bitki hücresini eksiksiz ve doğru şekilde yapabilmek için bazı araç gereç ve malzemelere ihtiyaç vardır. Bunları şöyle listeleyebiliriz; Oyun hamuru, guaj boya, eva sünger, silikon, strafor, maket bıçağı, sticker, dolgu malzemesi, pirinç, kürdan ve fırça. Hücre modelinin yapım aşamasını sıralamaya öncelik vererek adım adım şöyle açıkladık;