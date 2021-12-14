Bitki Örtüsü Çeşitleri: Dünyada ve Türkiye’de Görülen Bitki Örtüsü Çeşitleri Nelerdir?

Her iklimde farklı bitki örtüleri görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi bitki örtüsünün bulunduğu hava şartlarına göre şekillenmiş olmasından kaynaklıdır. Bitki örtüleri araştırılmak istendiğinde de genellikle iklim türleri olarak cevaplar çıkar. Çünkü iklim türleri ile bitki örtüleri bağlantılıdır. İklim ve bitki örtüsü birbirinden ayrılmayan ikililerdir. Türkiye'deki bitki örtülerini öğrenmek isteyen kişiler Türkiye'deki iklimlere baksa da cevabını bulacaktır. Peki son zamanlarda çok daha merak edilmeye başlanmış olan bitki örtüleri nelerdir? Türkiye'de bitki örtüleri nasıldır? Dünya'daki bitki örtüleri nelerdir? Bitki örtüleri ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Dünyada Bitki Örtüsü Çeşitleri

Bitki örtüsü çeşitleri araştırılırken aynı zamanda iklimler de araştırılmaktadır. Çünkü bitki örtüleri bulundukları yerin iklimine göre şekillenmişlerdir. Belirli iklimlerde belirli bitki örtüleri görülmektedir. Bundan dolayı bitki örtüsü hakkında araştırma yaparken iklimleri araştırarak cevaba ulaşmak da mümkündür. Dünya üzerinde pek çok bitki örtüsü çeşidi bulunmaktadır. Bunlar da insanlar tarafından merakla ve ilgiyle araştırılmaktadır. Dünya üzerinde görülen bitki örtülerinden bazıları ülkemizde görülen bitki örtüleridir. Bitki Örtüsü Çeşitlerinden birkaçı aşağıda sıralandığı gibidir:

Maki Bitki Örtüsü

Step (Bozkır) Bitki Örtüsü

Tundra Bitki Örtüsü

Savan Bitki Örtüsü

Çöl Bitki Örtüsü

Muson Ormanı Bitki Örtüsü

Dağ Ormanı Bitki Örtüsü

Akdeniz Bitki Örtüsü

Tayga Bitki Örtüsü

Tropikal Orman Bitki Örtüsü

Ekvatoral Yağmur Ormanı Bitki Örtüsü

Ilıman Geniş Yapraklı Orman Bitki Örtüsü

Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Örtüsü Var?

Türkiye'de bulunan bitki örtüleri özellikle öğrenciler tarafından çok araştırılır. Oldukça önemli bir konudur. Dünya üzerinde çok fazla bitki örtüsü çeşitleri vardır. Ancak Türkiye'de o kadar fazla bitki örtüsü yoktur. Türkiye'de toplam 4 bitki örtüsü çeşidi vardır. Türkiye'de Bitki Örtüsü Çeşitleri özellikleri ise şunlardır: