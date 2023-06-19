Bitki Türleri - Dünyadaki ve Ülkemizdeki Bitki Türleri Nelerdir?

Bitki türleri üzerinde araştırma yapılırken belirli ayrımlar dikkate alınır. Doğada bulunan bitkiler içerisinde bazıları oldukça özel türlerdir. Türkiye'deki bitki türleri içerisinde de özel olan ve farklı yerlerde yetişmeyen bitkiler bulunur. Dünyadaki bitki türleri de yine coğrafik koşullara göre farklılık göstermektedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki bitki türleri nelerdir sorusunun merak edilen tüm yanıtlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Bitki Türleri

Bitkiler dünyanın en önemli yaşam kaynaklarından biridir. Birçok canlının yaşamını devam ettirebilmesinde bitkilerin önemli işlevleri bulunur. Özellikle canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli besini üretmeleri bitkilerin en önemli işlevleri arasında yer alır. Bunların yanında bazı canlılara da barınma olanakları sağlayarak doğadaki görevlerini yerine getirirler. Kısacası canlı yaşamının dünya üzerinde devam etmesinde bitki türlerinin azımsanmayacak ölçülerde önemi bulunur.

Dünyadaki Bitki Türleri Nelerdir?

Bitki türleri dünya üzerinde oldukça geniş skalada incelenir. Dünya genelinde bu bitkilerin isimlerini tek tek saymak ise mümkün olmaz. Bunun yerine bitkileri belirli kategoriye koyarak isimlendirmek daha iyi bilgi edinmek için önem taşır. Bitki türleri arasında şunlar yer almaktadır:

Kırmızı algler

Kapalı tohumlular

Palmiye

Buğdaygiller

Çamlar

Salepgiller

Pinodsida

Yeşil algler

Tek çenekliler

Şeklinde sıralanmaları mümkün olmaktadır. Bu bitki türlerinin her biri farklı yaşam alanlarına sahiptir. Her birinin büyümesi, olgunlaşması çeşitli koşullar gerektirir.

Dünyada Kaç Çeşit Bitki Türü Var?

Dünya üzerindeki bitki türleri son derece geniş skalada incelenir. Yeryüzünde bitkilerin dağılışını etkileyen en önemli faktörlerin başında iklim gelmektedir. Aynı zamanda yer şekilleri, toprakların özellikleri, beşeri faktörler gibi unsurlar bitkilerin dağılımı üzerinde etkilidir. Bitki toplulukları ise ağaç formasyonu, çalı formasyonu, ot formasyonu ve çöl formasyonu olarak genel gruplara ayrılır. Her grubun içerisinde birden fazla bitki türü yer alır.

Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Türü Var?

Türkiye'de yetişen bitki türleri de bulunduğu iklim ve özel koşullara göre farklılıklar gösterir. Bu bitki türlerinin çok fazla yetişmesinde en çok dikkati çeken konu ise sıcaklık, nem ve yağmur dağılışıdır. En çok görülen bitki türleri arasında şunları saymak mümkün olur:

Sedir ağacı: Toros Dağları'nda yetişen ağaç türüdür. Ormanlık alanlarda çok fazla bulunur.

Köknar ağacı: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde oldukça yaygındır. Yayla ve ormanlarda yetişme alanları bulur.

Sarıçam: Türkiye'nin hem kuzeyinde hem de iç kesimlerinde yaygın olarak yetişirler.

Meşe ağacı: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen ağaç türleri arasındadır.

Çam ağacı: Türkiye'nin birçok yerinde yetişmektedir. Ancak bölgelere göre farklı türleri vardır.

Akçaağaç: Akdeniz Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde yetişir.

Karahindiba: Türkiye'nin yine birçok bölgesinde yetişen bitki türleri arasında yer almaktadır.

Lavanta: Antalya ve Isparta gibi Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde yetişmektedir.

Nergis: Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal şekilde yetişen bitki türleri arasında yer alır. Hoş bir kokusu vardır.

Türkiye'de birçok farklı bitki türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar ve çok daha fazlası Türkiye'nin iklimine uyum sağlayan bitkiler arasında yer almaktadır.

Dünyadaki Bitki Örtüsü Çeşitleri

Bitki örtüsü çeşitleri iklimlere göre farklılık gösterir. Bu bitki örtüleri hem yer şekillerinden hem de havanın durumundan etkilenmektedir. Bundan dolayı da bitki örtüsü hakkında yapılan araştırmalar çerçevesinde iklimleri de dikkate almak gerekir. En önemli ve çok bilinen bitki örtüsü çeşitleri arasında şunlar yer alır:

Step bitki örtüsü

Maki bitki örtüsü

Tundra bitki örtüsü

Savan bitki örtüsü

Çöl bitki örtüsü

Muson ormanı bitki örtüsü

Tayga bitki örtüsü

Tropikal bitki örtüsü

Ekvatoral yağmur bitki örtüsü

Akdeniz bitki örtüsü

Dağ ormanı bitki örtüsü

Gibi birçok farklı türden bahsetmek mümkündür. Bunların bazıları Türkiye'de yaygın olarak görülürken bazıları hiç görülmemektedir. Maki, bozkır, orman, yüksek dağ çayırları gibi bitki örtüleri Türkiye'de yaygın olarak görülmektedir. Dağ çayırları, yılın büyük bölümünde yeşil kalmaktadır. Bundan dolayı daha çok ülkenin doğusunda ve kuzeyinde yer alan bitki türleridir.