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Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:57 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:57

Bitki Türleri - Dünyadaki ve Ülkemizdeki Bitki Türleri Nelerdir?

Bitki türleri dünyadaki farklı coğrafyalara göre farklılık gösterir. Türkiye’deki bitki türlerinin bazıları dünyanın hiçbir ülkesinde görülmez. Bu bakımdan ülkemizdeki bitki çeşitleri nelerdir sorusuna geniş çerçeveden yanıt vermek mümkün olur. Ancak dünyadaki bitki türleri incelendiğinde çok fazla sayıda bitki türü olduğundan bahsedilebilir. Dünyadaki ve ülkemizdeki bitki türleri nelerdir sorusuna detaylı yanıtlar aradık.

Bitki Türleri - Dünyadaki ve Ülkemizdeki Bitki Türleri Nelerdir?

Bitki türleri üzerinde araştırma yapılırken belirli ayrımlar dikkate alınır. Doğada bulunan bitkiler içerisinde bazıları oldukça özel türlerdir. Türkiye'deki bitki türleri içerisinde de özel olan ve farklı yerlerde yetişmeyen bitkiler bulunur. Dünyadaki bitki türleri de yine coğrafik koşullara göre farklılık göstermektedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki bitki türleri nelerdir sorusunun merak edilen tüm yanıtlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Bitki Türleri

Bitkiler dünyanın en önemli yaşam kaynaklarından biridir. Birçok canlının yaşamını devam ettirebilmesinde bitkilerin önemli işlevleri bulunur. Özellikle canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli besini üretmeleri bitkilerin en önemli işlevleri arasında yer alır. Bunların yanında bazı canlılara da barınma olanakları sağlayarak doğadaki görevlerini yerine getirirler. Kısacası canlı yaşamının dünya üzerinde devam etmesinde bitki türlerinin azımsanmayacak ölçülerde önemi bulunur.

Dünyadaki Bitki Türleri Nelerdir?

Bitki türleri dünya üzerinde oldukça geniş skalada incelenir. Dünya genelinde bu bitkilerin isimlerini tek tek saymak ise mümkün olmaz. Bunun yerine bitkileri belirli kategoriye koyarak isimlendirmek daha iyi bilgi edinmek için önem taşır. Bitki türleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Kırmızı algler
  • Kapalı tohumlular
  • Palmiye
  • Buğdaygiller
  • Çamlar
  • Salepgiller
  • Pinodsida
  • Yeşil algler
  • Tek çenekliler

Şeklinde sıralanmaları mümkün olmaktadır. Bu bitki türlerinin her biri farklı yaşam alanlarına sahiptir. Her birinin büyümesi, olgunlaşması çeşitli koşullar gerektirir.

Dünyada Kaç Çeşit Bitki Türü Var?

Dünya üzerindeki bitki türleri son derece geniş skalada incelenir. Yeryüzünde bitkilerin dağılışını etkileyen en önemli faktörlerin başında iklim gelmektedir. Aynı zamanda yer şekilleri, toprakların özellikleri, beşeri faktörler gibi unsurlar bitkilerin dağılımı üzerinde etkilidir. Bitki toplulukları ise ağaç formasyonu, çalı formasyonu, ot formasyonu ve çöl formasyonu olarak genel gruplara ayrılır. Her grubun içerisinde birden fazla bitki türü yer alır.

Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Türü Var?

Türkiye'de yetişen bitki türleri de bulunduğu iklim ve özel koşullara göre farklılıklar gösterir. Bu bitki türlerinin çok fazla yetişmesinde en çok dikkati çeken konu ise sıcaklık, nem ve yağmur dağılışıdır. En çok görülen bitki türleri arasında şunları saymak mümkün olur:

  • Sedir ağacı: Toros Dağları'nda yetişen ağaç türüdür. Ormanlık alanlarda çok fazla bulunur.
  • Köknar ağacı: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde oldukça yaygındır. Yayla ve ormanlarda yetişme alanları bulur.
  • Sarıçam: Türkiye'nin hem kuzeyinde hem de iç kesimlerinde yaygın olarak yetişirler.
  • Meşe ağacı: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen ağaç türleri arasındadır.
  • Çam ağacı: Türkiye'nin birçok yerinde yetişmektedir. Ancak bölgelere göre farklı türleri vardır.
  • Akçaağaç: Akdeniz Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde yetişir.
  • Karahindiba: Türkiye'nin yine birçok bölgesinde yetişen bitki türleri arasında yer almaktadır.
  • Lavanta: Antalya ve Isparta gibi Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde yetişmektedir.
  • Nergis: Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal şekilde yetişen bitki türleri arasında yer alır. Hoş bir kokusu vardır.

Türkiye'de birçok farklı bitki türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar ve çok daha fazlası Türkiye'nin iklimine uyum sağlayan bitkiler arasında yer almaktadır.

Dünyadaki Bitki Örtüsü Çeşitleri

Bitki örtüsü çeşitleri iklimlere göre farklılık gösterir. Bu bitki örtüleri hem yer şekillerinden hem de havanın durumundan etkilenmektedir. Bundan dolayı da bitki örtüsü hakkında yapılan araştırmalar çerçevesinde iklimleri de dikkate almak gerekir. En önemli ve çok bilinen bitki örtüsü çeşitleri arasında şunlar yer alır:

  • Step bitki örtüsü
  • Maki bitki örtüsü
  • Tundra bitki örtüsü
  • Savan bitki örtüsü
  • Çöl bitki örtüsü
  • Muson ormanı bitki örtüsü
  • Tayga bitki örtüsü
  • Tropikal bitki örtüsü
  • Ekvatoral yağmur bitki örtüsü
  • Akdeniz bitki örtüsü
  • Dağ ormanı bitki örtüsü

Gibi birçok farklı türden bahsetmek mümkündür. Bunların bazıları Türkiye'de yaygın olarak görülürken bazıları hiç görülmemektedir. Maki, bozkır, orman, yüksek dağ çayırları gibi bitki örtüleri Türkiye'de yaygın olarak görülmektedir. Dağ çayırları, yılın büyük bölümünde yeşil kalmaktadır. Bundan dolayı daha çok ülkenin doğusunda ve kuzeyinde yer alan bitki türleridir.

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Bitki Türleri - Dünyadaki ve Ülkemizdeki Bitki Türleri Nelerdir?
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