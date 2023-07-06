Bitkiden Elde Edilen Besinler Nelerdir? Bitkilerden Üretilen Besinler Hangileri?

Bitkilerden elde edilen besinler hangileri sorusuna yüzlerce karşılık yanıt verilebilir, çünkü doğanın en büyük mucizelerinden birisi de topraktan soframıza türlü türlü gıdanın geliyor olmasıdır. Bireyler tabii olarak her gün tükettikleri gıdaların hangilerinin bitkisel olduğunu merak etmektedir. Peki, bitkiden elde edilen besinler nelerdir? İşte detaylı yanıtlar sizlerle…

Bitkilerden Elde Edilen Besinler Nelerdir?

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne hayatta kalmasına ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan unsur elbette gıdalar yani besinlerdir. Bu besinler kendi aralarında hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılırlar. Bitkisel besinler, toprakta yetişen bitkilerden elde edilen yani tarım mahsulü olan, yenilip içilebilen besinlere denir. Bitkisel ürünlerin pek çoğu hayvansal gıdalara göre çok daha az yağ içerdiği bunun yanında ise vitamin ve minerali fazlaca içerdiği için sağlıklı beslenme diyetlerinde mutlaka yer almaktadır.

Çok şanslıyız ki toprak bizlere binlerce besin tatma şansı tanıyor, bitkisel besinler halk arasında meyve sebze olarak geçse de aslında çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Soframızdan eksik olmayan karabiberden içtiğimiz çaya kadar pek çok gıda tarımsal yani bitkisel üründür. Bitkisel ürünler hangileridir sorusunun yanıtlarını örneklerle şöyle sıralayabiliriz;

Patlıcan, domates, salatalık, biber, patates, soğan, kabak, fasulye, nohut, sarımsak, mercimek, arpa, buğday, roka, maydanoz, tere, pirinç, badem, fıstık, fındık, ay çekirdeği, zeytin, pancar, elma, armut, muz, kivi, turunçgiller, kavun, karpuz, çilek, lahana, turp…ve daha yüzlerce besin. İster ağaçta ister kök ya da bodur bitkiden elde edilsin, toprakta yetişen tüm mahsuller bitkisel besinler grubuna girmektedir. Yukarıda saydığımız örnekteki besinler hem ham madde hem de direkt tüketilebilir bitkisel gıdalardır. İşlenmiş bitkisel besinlere örnek vermek istersek un, sıvı yağ, salça, nar ekşisi, sirke, pirinç/mısır unu, siyah çay, kahve, reçel gibi ürünleri sayabiliriz.