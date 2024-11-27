Bitkiler Boşaltım Yaparken Hangi Yapılarını Kullanırlar? Bitkilerde Boşaltım Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Boşaltım sistemi, bütün canlılarda olan bir sistem olarak bilinir. Bu canlılar arasında elbette bitkiler de yer alır. Bitkilerdeki bu sistem, insan ve hayvanlardan oldukça farklıdır. Bu nedenle bitkiler boşaltım yaparken hangi yapılarını kullanırlar ve bitkilerde boşaltım olayı nasıl gerçekleşir gibi soruların yanıtı, genel kültür açısından önemlidir.

Bitkiler Boşaltım Yaparken Hangi Yapılarını Kullanırlar?

Boşaltım sistemi, bitkilerde farklı şekilde işler. Bunun nedeni ise bitkilerde boşaltımın yapılacağı bir organı bulunmamasıdır. Bitkilerde boşaltım, difüzyon sayesinde direkt olarak yapılır. Suyun fazlası ise stomalardan ve bitki yapraklarının kenarlarında yer alan hidatot adındaki yapılardan damlama ile atılır.

Bitkilerde Boşaltım Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Boşaltım sistemi konusunda, bitkilerin boşaltımı farklı olarak işler. Bitkilerin boşaltım organı yoktur fakat bu işlemi yapraklarıyla yaparlar. Bitkilerin bünyesinde bulunan atık maddeler, yapraklardan su ile atılır.

Hidadot adı verilen ve yapraklarda yer alan yapılardan, su ve bazı tuzlar atılır. Bunların yanı sıra lentisellerden de CO2 atımı yapılır. Bazı bitkiler, CO2 atımını inorganik tuzlar ve organik atıkları köklerinden difüzyon ile atar. Yine de çoğu bitki, atık maddeleri yaprak dökümü ile gönderir. Bu işlem, bitkiler suda çözünmeyen kristallerle yapraklardaki kofularda depolar. Ayrıca bitkilerin yapraklarında yer alan stomalar da vücutta bulunan CO2, fazla su ile atılır.