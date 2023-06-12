Bitkiler Prokaryot Mu? Bitkiler Ökaryot Mu, Tek Hücreli Mi?

Bitkiler prokaryot mu konusunda uzun zaman önce konuyla ilgili uzmanlar gereken araştırmaları yaparak bitkilerde prokaryot var mı sorusuna net bir yanıt getirdiler. Toplumda bu konuya dair merak olması ve özellikle gençlerin bitkiler prokaryot mu gibi biyoloji konularına ilgili olması son derece olumlu görülmektedir. Konuyla ilgilenen tüm çevreler için bitkiler ökaryot mu sorusuna anlaşılabilir bir dil kullanarak yanıt verdik.

Bitkiler Prokaryot mu?

Bitkiler prokaryot mu konusuna gelmeden önce prokaryotların ne olduğunu anlamakta fayda var. Prokaryot kelimesi Türkçede "çekirdek öncesi" anlamı taşımaktadır. Çekirdeği olmayan hücrelere prokaryot denmesi eylemin kelime ile son derece uyumlu olduğunu göstermektedir.

Prokaryot hücrelerin bazı kendine has özellikleri vardır. Prokaryot hücrelerin en büyük özelliklerinden bir tanesi prokaryot hücrelerin kendi içlerinde mitokondri, lizozom, koful, kloroplast, sentriyol ve golgi cisimciği bulunmamasıdır.

Bitkilerin prokaryot olup olmaması konusunda da bilim insanları ve uzmanlar net bir araştırma sonucunda konuya açıklık getirmişlerdir. Bitkiler, prokaryot değillerdir. Hücresinde çekirdek bulunmayan basit organizmalar olan prokaryotlar bakteri ya da arkea bakterileri gibi yapılarda bulunurlar.

Bitkiler Ökaryot Mu?

Bitkiler prokaryot mu konusuna değinmeden önce prokaryotun iç yapısının anlatıldığı gibi, ökaryot konusu ele alınırken de önce ökaryot hücrelerin tanımının yapılması konunun daha net anlaşılmasına neden olacaktır.

Ökaryotlar, en kısa tanımlamasıyla çekirdeğe sahip hücrelere denmektedir. Ökaryot hücrelerde çekirdek hücrenin en büyük organelidir. Hücrenin hacminin neredeyse %10'u çekirdekten meydana gelir. Hayvan, bitki ve mantarlar ökaryotlardan meydana gelir. Ökaryot hücreleri bulunan bütün canlılara ökaryot canlılar denmektedir.

Bitkiler de ökaryot taşıdığı için ökaryot canlılar olarak bilinmekte ve tanımlanmaktadırlar.

Bitkilerde Prokaryot Var Mı?

Bitkiler, yukarıda da değinildiği gibi ökaryot hücrelerdir. Bu nedenle bitkilerde prokaryot bulunması gibi bir durum söz konusu değildir. Bitkilerin hücrelerinde çekirdek bulunduğu için bitkilere prokaryot demek söz konusu olamaz.