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Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:48 Son Güncelleme: 13.7.2023 09:49

Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi - Bitkilerde Pigmentleri Taşıyan Plastit Nedir?

Çift zarlı temel organeller incelendiğinde bitkilerde yeşil dışındaki renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi öğrenilebilir. Bununla birlikte “Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastit nedir?” sorusu da bu organelin üçe ayrılan çeşitlerine göre yanıtlanmalıdır. Çünkü bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri kazandıran plastit çeşidinin farklı pigmentleri içerebildiği bilinir.

Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi - Bitkilerde Pigmentleri Taşıyan Plastit Nedir?

Bitkilerde yeşil dışındaki renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi hakkında açıklama yapılırken bu organelin temel özelliklerine değinilmelidir. Yani plastit çeşitleri arasında bitkilerin çiçeğine renk vermesiyle ön plana çıkan bu organelin yapısını temsil eden önemli bilgilere yer verilmelidir. Daha sonra ise "Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastit nedir?" sorusuna yanıt olan organelin 3 ayrı çeşidi sıralanabilir.

Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi Nedir?

Bitkilerde, deniz yosunlarında ve bazı protist hücrelerinde bulunduğu bilinen plastitlerin çeşitli görevleri vardır. Nitekim çift zarlı olan temel organeller arasında bulunan plastit çeşitlerinin, belli başlı görevlerine göre birbirinden ayrıldığı bilinir. Yaklaşık olarak 1,5 milyar yıl önce ökaryot hücrelerine endosimbiyozla aktarıldığı düşünülen bu organellerin siyanobakteri olarak ele alındığı görülür. Plastit çeşitlerinin ise temel olarak kloroplast, kromoplast ve lökoplast şeklinde adlandırıldığı söylenebilir.

Buna ek olarak plastitlerin mevcut türlerine dönüşmeden önceki haline de proplastit adı verilir. Sunulan bu bilgiler çerçevesinde "Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastit nedir?" sorusuna net bir şekilde yanıt verilebilir. Çünkü plastitlerin görevleri incelendiği zaman bu sorunun doğru yanıtının kromoplast olduğu anlaşılır. Bitkilerin üremeyi sağlayan organlarını taşıdığı bilinen ve çiçek olarak adlandırılan yapısına renk veren kromoplast plastitine yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Kromoplast plastiti lökoplast gibi renksiz değildir.
  • Bu plastit çeşidi bitkilerin çiçeğine kırmızı, sarı, turuncu ve hatta leylak gibi renkler verir.
  • Turuncu renkle özdeşleşen kromoplast çeşidi karoten pigmentidir.
  • Bitkinin çiçeğine sarı renk veren pigmentin adı ksantofil olarak bilinir.
  • Kromoplast çeşitlerinden olan likopen pigmenti ise bitkiye kırmızı rengini kazandırır.

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Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi - Bitkilerde Pigmentleri Taşıyan Plastit Nedir?
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