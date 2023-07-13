Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi - Bitkilerde Pigmentleri Taşıyan Plastit Nedir?

Bitkilerde yeşil dışındaki renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi hakkında açıklama yapılırken bu organelin temel özelliklerine değinilmelidir. Yani plastit çeşitleri arasında bitkilerin çiçeğine renk vermesiyle ön plana çıkan bu organelin yapısını temsil eden önemli bilgilere yer verilmelidir. Daha sonra ise "Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastit nedir?" sorusuna yanıt olan organelin 3 ayrı çeşidi sıralanabilir.

Bitkilerde Yeşil Dışındaki Renk Pigmentlerini Taşıyan Plastit Çeşidi Nedir?

Bitkilerde, deniz yosunlarında ve bazı protist hücrelerinde bulunduğu bilinen plastitlerin çeşitli görevleri vardır. Nitekim çift zarlı olan temel organeller arasında bulunan plastit çeşitlerinin, belli başlı görevlerine göre birbirinden ayrıldığı bilinir. Yaklaşık olarak 1,5 milyar yıl önce ökaryot hücrelerine endosimbiyozla aktarıldığı düşünülen bu organellerin siyanobakteri olarak ele alındığı görülür. Plastit çeşitlerinin ise temel olarak kloroplast, kromoplast ve lökoplast şeklinde adlandırıldığı söylenebilir.

Buna ek olarak plastitlerin mevcut türlerine dönüşmeden önceki haline de proplastit adı verilir. Sunulan bu bilgiler çerçevesinde "Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastit nedir?" sorusuna net bir şekilde yanıt verilebilir. Çünkü plastitlerin görevleri incelendiği zaman bu sorunun doğru yanıtının kromoplast olduğu anlaşılır. Bitkilerin üremeyi sağlayan organlarını taşıdığı bilinen ve çiçek olarak adlandırılan yapısına renk veren kromoplast plastitine yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir: