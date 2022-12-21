Bitlis Diyarbakır Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Bitlis Diyarbakır Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

İlkbaharın gelişiyle beraber ziyaret edilmesi hava koşullarından dolayı daha uygun olan Bitlis, Diyarbakır seyahati için de uygun bir rota oluşturmanıza olanak sağlar. İki şehir arasındaki mesafeyi kilometre ve saat bakımında ele alırsak ulaşım için sadece karayolu seçeneğiniz bulunuyor. Keza Bitlis şehrinde havalimanı bulunmuyor ancak en yakın rota olan Muş ya da Van'dan uçak seyahati de yapılabilir.

Bitlis Diyarbakır Arası Kaç Kilometre?

İki ayrı bölgede yer alan Bitlis ve Diyarbakır arasındaki toplam mesafe 205,1 km'dir. Farklı şehirlere uğramadan direkt otoban üzerinden yapabileceğiniz bu seyahat yaklaşık olarak 2 saat 43 dakika gibi bir süreyi kapsar. Genellikle karayolu kullanılarak aşılabilen bu mesafeyi otobüs ya da şahsi aracınızla gitmeniz mümkündür.

Bitlis Diyarbakır Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Bitlis Diyarbakır arası 205,1 km olduğu için iki şehir arasında günü farklı saatlerinde ulaşım sağlayan pek çok otobüs firması bulunuyor. Genel olarak bu güzergahta hizmet veren başlıca firmalar Best Van, Star Diyarbakır, Van Gölü, Yeşil Erciş Seyahat, Metro, Yeni Diyarbakır Seyahat, Öz Diyarbakır ve Has Diyarbakır gibi şirketlerdir.

Tercih edeceğiniz otobüs firmasına göre Bitlis Diyarbakır arası mesafe 3 ile 5 saat arasında değişecektir. Şahsi aracınızla Bitlis Diyarbakır arasında seyahat etmek istediğiniz anda seyahat sürenizi araç hızınız ve duraklama süreleriniz doğrudan etkiler.

Hiç mola vermeden 2,5 saat gibi bir sürede Diyarbakır'a giriş yapabilirsiniz. Lakin havayolu kullanmak isterseniz Muş ya da Van'a geçmeniz gerekiyor. Muş Bitlis'e 1 saat 10 dakika uzaklıkta iken Van 2 saat 15 dakikadır. Uçuşlar aktarmalı olduğu için seyahatinizi daha da uzatacağı için uçak seyahati seçmemeniz daha mantıklı olacaktır.