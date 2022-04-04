Bitlis İlçeleri: Bitlis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bitlis ismini Makedonya Kralı Büyük İskender'in şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından biri olan Bedlis'ten gelmektedir. Bitlis ayrıca tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan "Vadideki Güzel Şehir" diye adlandırılmıştır. Gelin, Bitlis'in merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…

BİTLİS NÜFUS

Nüfusun %65,1'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.294 km2' olup, km2'ye 42 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı %0,83 olarak hesaplanmıştır. 04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 7 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 123 mahalle, ayrıca 348 köy bulunmaktadır.

Yıl Toplam Şehir Kır 1965 49.890 18.725 31.165 1970 56.928 20.842 36.086 1975 67.112 25.054 42.058 1980 77.295 27.137 50.158 1985 92.174 36.073 56.101 1990 68.132 38.130 30.002 2000 65.169 44.923 20.246 2007 61.787 43.359 18.428 2008 60.996 41.404 19.592 2009 65.559 46.062 19.497 2010 62.811 43.109 19.702 2011 65.670 46.301 19.369 2012 64.725 46.111 18.614 2013 66.095 47.008 19.087 2014 66.732 47.904 18.828 2015 67.373 48.948 18.425 2016 69.222 51.118 18.104 2017 70.160 51.071 19.089 2018 71.501 52.721 18.780 2019 70.699 52.015 18.684 2020 70.344 52.024 18.320

BİTLİS'İN İLÇELERİ

Bitlis ilçeleri şu şekildedir:

Adilcevaz

Ahlat

Güroymak

Hizan

Mutki

Tatvan

BİTLİS MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tatvan, Güroymak ve Ahlat'tır. Adilcevaz nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

TATVAN

Tatvan ilçesinin nüfusu 96884 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ve yüzölçümü olarak Bitlis'ten daha büyüktür. Diyarbakır-Van, Elazığ-Van, Siirt-Bitlis ve Ağrı kara yollarının kavşak noktasında olması Tatvan'ın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca Haydarpaşa Garı-İran demir yolu buradan geçmektedir.

GÜROYMAK

Bu ilçenin eski adı "Norşin" olup 1987'de ilçenin adı Güroymak olarak değiştirilmiştir. Van Gölü'nün batısında Muş Ovası'nın doğu ucunda yer alır.

AHLAT

Nüfusu 42131 olarak hesaplanmıştır. Batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis bulunur. Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat" demiştir. Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül islam" olarak da bilindiği için önemli bir yere sahiptir. İlçe; 1 belde, 26 köy ve 12 mahalleden oluşmaktadır.

BİTLİS İLÇE HARİTASI