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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:44 Son Güncelleme: 4.4.2022 15:44

Bitlis İlçeleri: Bitlis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bitlis İlçeleri: Bitlis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis'in, güneyinde Siirt, batısında Muş, kuzeyinde Ağrı illeri ve doğusunda Van Gölü bulunur. Bitlis bu yönüyle önemli konuma sahiptir. Kaleleri ve İslam eserleriyle önemli bir ildir. 6 adet ilçesi vardır. Bitlis ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Bitlis ismini Makedonya Kralı Büyük İskender'in şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından biri olan Bedlis'ten gelmektedir. Bitlis ayrıca tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan "Vadideki Güzel Şehir" diye adlandırılmıştır. Gelin, Bitlis'in merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…

BİTLİS NÜFUS

Nüfusun %65,1'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.294 km2' olup, km2'ye 42 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı %0,83 olarak hesaplanmıştır. 04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 7 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 123 mahalle, ayrıca 348 köy bulunmaktadır.

Yıl

Toplam

Şehir

Kır

1965

49.890

18.725

31.165

1970

56.928

20.842

36.086

1975

67.112

25.054

42.058

1980

77.295

27.137

50.158

1985

92.174

36.073

56.101

1990

68.132

38.130

30.002

2000

65.169

44.923

20.246

2007

61.787

43.359

18.428

2008

60.996

41.404

19.592

2009

65.559

46.062

19.497

2010

62.811

43.109

19.702

2011

65.670

46.301

19.369

2012

64.725

46.111

18.614

2013

66.095

47.008

19.087

2014

66.732

47.904

18.828

2015

67.373

48.948

18.425

2016

69.222

51.118

18.104

2017

70.160

51.071

19.089

2018

71.501

52.721

18.780

2019

70.699

52.015

18.684

2020

70.344

52.024

18.320

BİTLİS'İN İLÇELERİ

Bitlis ilçeleri şu şekildedir:

  • Adilcevaz
  • Ahlat
  • Güroymak
  • Hizan
  • Mutki
  • Tatvan

BİTLİS MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tatvan, Güroymak ve Ahlat'tır. Adilcevaz nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • TATVAN

Tatvan ilçesinin nüfusu 96884 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ve yüzölçümü olarak Bitlis'ten daha büyüktür. Diyarbakır-Van, Elazığ-Van, Siirt-Bitlis ve Ağrı kara yollarının kavşak noktasında olması Tatvan'ın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca Haydarpaşa Garı-İran demir yolu buradan geçmektedir.

  • GÜROYMAK

Bu ilçenin eski adı "Norşin" olup 1987'de ilçenin adı Güroymak olarak değiştirilmiştir. Van Gölü'nün batısında Muş Ovası'nın doğu ucunda yer alır.

  • AHLAT

Nüfusu 42131 olarak hesaplanmıştır. Batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis bulunur. Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat" demiştir. Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül islam" olarak da bilindiği için önemli bir yere sahiptir. İlçe; 1 belde, 26 köy ve 12 mahalleden oluşmaktadır.

BİTLİS İLÇE HARİTASI

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Bitlis İlçeleri: Bitlis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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