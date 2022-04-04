Bitlis İlçeleri: Bitlis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bitlis ismini Makedonya Kralı Büyük İskender'in şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından biri olan Bedlis'ten gelmektedir. Bitlis ayrıca tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan "Vadideki Güzel Şehir" diye adlandırılmıştır. Gelin, Bitlis'in merkez ilçesi, en kalabalık ilçesi gibi bilgilere göz atalım…
Nüfusun %65,1'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.294 km2' olup, km2'ye 42 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı %0,83 olarak hesaplanmıştır. 04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 7 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 123 mahalle, ayrıca 348 köy bulunmaktadır.
|
Yıl
|
Toplam
|
Şehir
|
Kır
|
1965
|
49.890
|
18.725
|
31.165
|
1970
|
56.928
|
20.842
|
36.086
|
1975
|
67.112
|
25.054
|
42.058
|
1980
|
77.295
|
27.137
|
50.158
|
1985
|
92.174
|
36.073
|
56.101
|
1990
|
68.132
|
38.130
|
30.002
|
2000
|
65.169
|
44.923
|
20.246
|
2007
|
61.787
|
43.359
|
18.428
|
2008
|
60.996
|
41.404
|
19.592
|
2009
|
65.559
|
46.062
|
19.497
|
2010
|
62.811
|
43.109
|
19.702
|
2011
|
65.670
|
46.301
|
19.369
|
2012
|
64.725
|
46.111
|
18.614
|
2013
|
66.095
|
47.008
|
19.087
|
2014
|
66.732
|
47.904
|
18.828
|
2015
|
67.373
|
48.948
|
18.425
|
2016
|
69.222
|
51.118
|
18.104
|
2017
|
70.160
|
51.071
|
19.089
|
2018
|
71.501
|
52.721
|
18.780
|
2019
|
70.699
|
52.015
|
18.684
|
2020
|
70.344
|
52.024
|
18.320
Bitlis ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tatvan, Güroymak ve Ahlat'tır. Adilcevaz nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Tatvan ilçesinin nüfusu 96884 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ve yüzölçümü olarak Bitlis'ten daha büyüktür. Diyarbakır-Van, Elazığ-Van, Siirt-Bitlis ve Ağrı kara yollarının kavşak noktasında olması Tatvan'ın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca Haydarpaşa Garı-İran demir yolu buradan geçmektedir.
Bu ilçenin eski adı "Norşin" olup 1987'de ilçenin adı Güroymak olarak değiştirilmiştir. Van Gölü'nün batısında Muş Ovası'nın doğu ucunda yer alır.
Nüfusu 42131 olarak hesaplanmıştır. Batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis bulunur. Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat" demiştir. Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül islam" olarak da bilindiği için önemli bir yere sahiptir. İlçe; 1 belde, 26 köy ve 12 mahalleden oluşmaktadır.