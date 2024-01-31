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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:29 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:29

Bitlis Plaka Kodu Nedir? Bitlis İl Plakası Kaçtır?

Taşıtların trafiğe çıkabilir olduğunu belirten, herhangi bir şüphe oluşması durumunda kayıtlara kolayca ulaşmak amacı ile gerekli bilgileri kolay okunur biçimde teşhis eden, taşıtlara sağlam bir biçimde tutturulmuş küçük tabelalara plaka adı verilir. Plaka uygulaması ilk olarak Fransa’da yapılmış ve ardından tüm dünyaya yayılmıştır. Gün içerisinde yolda karşılaşılan plaka kodları, taşıtın hangi ülke ve şehre ait olduğunu ifade eder. Bitlis plaka kodu nedir, Bitlis il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı bu noktada önem kazanır.

Bitlis Plaka Kodu Nedir? Bitlis İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'deki araçların plakaları 01 olarak başlar ve 81 olarak sona erer. Sonradan eklenen iller dışında alfabetik bir sıraya göre oluşturulmuştur. Herhangi bir yolculuk esnasında taşıtların plakalarına dikkat edilerek nereye ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Böylesi durumlar için araçların plaka kodunu bilmek büyük bir avantajdır. Bu nedenle Bitlis plaka kodu nedir, Bitlis il plakası kaçtır gibi soruların yanıtlarını bilmek gerekir.

Bitlis İl Plakası Kaçtır?

Bitlis, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehir olarak bilinir. Komşuları ise Muş, Ağrı, Siirt ve Van'dır. Plaka kodlaması alfabetik olarak yapıldığı için Bitlis 13. sırada yer alır. Bu nedenle Bitlis'in plaka kodu 13 olarak bilinir. Ayrıca Bitlis şehrinin ilçelerinin de kendine özgü plaka kodları bulunur. Bu kodları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Bitlis Merkez Plaka Harf Grupları:

  • 13 AC 001 – 13 AR 999
  • 13 J 0001 – 13 J 0999
  • 13 K 0001 – 13 K 0999
  • 13 M 0001 – 13 M 0999
  • 13 T 0001 – 13 T 0999
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Bitlis Plaka Kodu Nedir? Bitlis İl Plakası Kaçtır?
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