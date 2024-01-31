Bitlis Plaka Kodu Nedir? Bitlis İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'deki araçların plakaları 01 olarak başlar ve 81 olarak sona erer. Sonradan eklenen iller dışında alfabetik bir sıraya göre oluşturulmuştur. Herhangi bir yolculuk esnasında taşıtların plakalarına dikkat edilerek nereye ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Böylesi durumlar için araçların plaka kodunu bilmek büyük bir avantajdır. Bu nedenle Bitlis plaka kodu nedir, Bitlis il plakası kaçtır gibi soruların yanıtlarını bilmek gerekir.

Bitlis İl Plakası Kaçtır?

Bitlis, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehir olarak bilinir. Komşuları ise Muş, Ağrı, Siirt ve Van'dır. Plaka kodlaması alfabetik olarak yapıldığı için Bitlis 13. sırada yer alır. Bu nedenle Bitlis'in plaka kodu 13 olarak bilinir. Ayrıca Bitlis şehrinin ilçelerinin de kendine özgü plaka kodları bulunur. Bu kodları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Bitlis Merkez Plaka Harf Grupları: