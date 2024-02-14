Biyokütle Nedir? Biyokütle Enerjisi Yenilenebilir Mi, Nasıl Elde Edilir?

Biyokütle enerjisi önemli yenilebilir enerji kaynakları arasında bulunur. Birçok alanda kullanılabilecek bir enerji olması da önemli özellikleri arasında yer alır. Üretimi sırasında kullanılan malzemelerin tamamen organik olması bu enerji türünün çevre dostu olmasında da önemli bir etkendir. Bundan dolayı biyokütle nedir, yenilenebilir mi, nasıl elde edilir sorularına yanıt bulmak biyokütle kavramını açıklayabilmek için önemlidir.

Biyokütle Nedir?

Biyokütle, organik maddelerin toplanması ile elde edilir. Bu organik maddeler hayvan atıkları olabileceği gibi bitki atıkları da olabilir. Biyoenerji, biyokimyasal süreçler kapsamında üretilmektedir. Aynı zamanda doğal anlamda oluşan maddeleri ifade etmektedir. Biyokütle ile biyoenerji üretimi gerçekleştirilebilir. Biyogaz, biyodizel, biyoyakıt gibi farklı enerji kaynaklarının hammaddesini oluşturan bir maddedir.

Çeşitli endüstriyel ve tarımsal atıkların yanında orman atıklarının da kullanılmasıyla da elde edilebilir. Yenilenebilir olması ise önemli özelliklerindendir. Bunların yanında karbondioksit emisyonlarını azaltabilmek için çevre dostu bir yakıt olarak tercih edilmektedir.

Biyoenerji Nasıl Elde Edilir?

Biyoenerji, biyokütle hammaddelerinin birtakım işlemlerden geçirilmesi ile elde edilmektedir. Bu işlemlerden sonra da gaz, sıvı ya da katı olarak birtakım yakıtlar elde edilmektedir. Ancak biyokütlelerin yakılmadan önce kurutulması oldukça önemlidir. Yeterli miktarda ki ısı ile kurutma işlemi biyokütlenin nem alma özelliğini yitirmesi sağlanır.

Bunlarla birlikte biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji türleri arasında yer alır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise bitkilerdir. Kullanılan bitkiler yeniden yetiştirilebilir. Bitkilerin süreklilik arz ediyor olması da enerjinin sürekli olmasında önemli bir etkendir.

Biyoenerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar Neler?

Biyokütle kaynakları arasında birçok madde saymak mümkün olabilir. Enerjinin üretiminde özellikle kullanılan kaynaklar şunlardır:

Ayçiçek ve soya gibi yağlı tohumlar

Kenevir ve keten gibi yapısında elyaf barındıran bitkiler

Kök, kabuk veya saman tarımsal bitkileri

Ormanlardan elde edilen atıklar

Hayvansal gübre türleri

Evsel ve endüstriyel atıklar

Bunların dışında sayılabilecek birçok bitki ve hayvan atığı da biyokütle kaynağı olarak kabul edilmektedir.