Biyom Nedir? Biyom Çeşitleri Kaça Ayrılır, Hangi Örnekleri Nerede Görülür?

Belirli iklim tiplerinin görüldüğü ve bu iklim tipleri doğrultusunda bitki örtüsünün oluştuğu geniş ekosistemlere "Biyom" adı verilir. Ekosistem ve bitki örtüsü, o bölgedeki yaşam şartlarını ve canlıların çeşitliliğini ortaya çıkaran önemli ölçütlerdir. Her biyomun iklimi, hayvan ve bitki çeşitliliği kendine özgüdür. Biyomlar, iklim koşullarına bağlı olarak çeşitlenir ve farklılaşırlar.

Biyom Çeşitleri Kaça Ayrılır, Hangi Örnekleri Nerede Görülür?

Yeryüzünde benzer dağılmış yaşam alanları olarak da tanımlanabilen biyomlar, birbirinden sert sınırlarla ayrılamamakla birlikte belirli alanlarda kesişirler ve bu alanlar kara ve su biyomları olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Kara Biyomları: Kara parçaları üzerinde yer alan biyomlardır. Fiziki yapılarına ve iklim şartlarına bağlı olarak başlıca orman, çöl ve ılıman bölge çayır biyomları şeklinde sınıflandırılırlar.

Orman Biyomları: Genellikle tropikal ve ılıman iklim kuşaklarında yayılış gösterirler. Sahip oldukları iklim şartları ve bitki örtüsü tiplerine göre üçe ayrılırlar:

İğne Yapraklı Ormanlar: Kuzey Yarım Küre'de yer alırlar ve kışlar sert geçer. Başlıca; Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarının kuzey kesimleri ile neredeyse tüm iklim bölgelerindeki dağlık alanların yüksek bölgelerinde yayılış gösterirler. Ülkemizde ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu ormanlar hakimdir. Her dönem yeşil olan iğne yapraklı ormanların bitki örtüsü genellikle göknar, ladin ve çam gibi kozalaklı ağaç türlerinden oluşur. Bu ormanlarda çeşitli hayvanlar barınmaktadır. Bunlardan birkaçı: Kurt, geyik, vaşak, boz ayı, oklu kirpi, baykuş, tilki, ve kartaldır.

Tropikal Yağmur Ormanları: Tür bakımından en zengin biyomlardır. En çok yağmur alan orman çeşididir ve yağış rejimi genellikle düzenlidir. Bu bölgeler yüksek sıcaklığa ve neme sahip olduğundan yüksek boylarda ağaçlar ve çok çeşitli hayvan türleri barındırmaktadırlar. Başlıca Amazon Havzası olmak üzere; Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya'da da bu tür ormanlar bulunmaktadır. Maymun, fil, leopar, kaplan, kurbağa, yarasa, yılan ve papağan bu biyomun hayvan çeşitlerine örnektir.

Ilıman Bölge Ormanları: Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Japonya'nın belli bölümlerinde yer alan orman çeşididir. Yağışlar bol ve düzenli, yaz ayları nispeten uzun ve ılıktır. Ilıman kuşak özellikleri gösteren bu ormanlarda geniş yapraklı ağaçlar hakimdir. Mevsimler arası sıcaklık farkından dolayı ağaçlar kışın yapraklarını dökerler. Meşe, kayın, ıhlamur ve kestane ağaçları bu biyomun tipik ağaçlarındandır.

Çöl Biyomları: Düzenli olarak yağış almayan ve bitki örtüsünün olmadığı biyomlardır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yüksektir. Su yetersizliği ve sıcaklık farklarının çok olması nedeniyle çöl biyomlarında canlı türü azdır. Kaktüs bitkisi ve sürüngenler bu biyomda yer alırlar.

Ilıman Bölge Çayır Biyomları: Kara biyomları çeşitleri arasında yer alan başka bir tür de ılıman bölge çayır biyomlarıdır. Bu biyomlar ortalama yağış aldıklarından bitki örtüsü ormanlardan oluşmamaktadır ancak verimli topraklarından dolayı tarıma elverişlidir. Bu biyomda yer alan hayvanlara koyun, at, eşek gibi otçul hayvanlar örnek verilebilir.

Su Biyomları: Dünyamızın %70lik kısmını kaplayan su biyomları birçok canlıya yaşam alanı sağlamakta ve karada yaşayan canlılar için de büyük önem arz etmektedir. Tatlı su ve tuzlu biyomları olmak üzere ikiye ayrılırlar:

Tatlı Su Biyomları: Göller, akarsular ve sulak alanlardan oluşmaktadırlar. Tuz oranı %1'in altında olan sular tatlı su olarak adlandırılır.

Göller: Tatlı su biyomlarının en geniş kısmını oluştururlar ve birçok canlıya ev sahipliği yaparlar.

Akarsular: Tek yönlü akan sulardan meydana gelmektedirler. Akarsuların ağız kısımları genellikle canlı yaşamı ve tarım için uygun bölgelerdir. Akarsu kaynağına yakın yerler oksijen ve besin açısından zengindir, bu nedenle bu alanlarda yaşayan canlı türlerinin sayısı fazladır. Sazan, levrek, turna gibi balık türleri bolca bulunmaktadır.

Sulak Alanlar: Bataklık, sazlık gibi sulak alanlar da tatlı su biyomları içinde yer alırlar. Bu alanlarda oksijen miktarı az olduğundan az miktarda canlı türü yaşamaktadır.

Tuzlu Su Biyomları: Tuz derişimi %3'ün üzerinde olan sular tuzlu su biyomları içerisinde kabul görmektedir. Denizler ve okyanuslar en büyük tuzlu su biyomlarıdır. Canlılar için çok geniş yaşam alanı sağlarlar. Denizler ve okyanuslarda üst kısımlarda canlı çeşitliliği daha fazladır çünkü derine doğru gidildikçe oksijen miktarı azalmaktadır. Çeşitli balıklar, deniz anası ve kabuklu deniz canlıları bu biyomun karakteristik canlılarının birkaç örneğidir.