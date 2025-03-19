Bizde Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Biz De Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bağlaç olan "de/da"nın yazımı, birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Türkçede kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği, anlam bütünlüğü ve cümledeki kullanımına bağlıdır. Anlam kaymasına uğrayarak yeni bir kavram oluşturan kelimeler birleşik yazılırken, cümlede iki farklı sözcük olarak görev yapıyorsa ayrı yazılır. Bizde nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına bu kurallara göre cevap vermek dilin doğru kullanımı açısından oldukça önemlidir.

Bizde Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "bizde" ve "biz de" kelimeleri farklı anlamlara sahiptir ve kullanıldıkları yere göre ayrı veya bitişik yazılmalıdır.

"Bizde" kelimesi, bir durumun, nesnenin ya da kavramın bizde olduğunu belirtir.

"-de" ekinin bulunma ve aitlik bildirdiği durumlardadır.

TDK'ye göre doğru yazımı: bizde

Örnek Kullanımlar:

Bu kitap bizde, istersen sana ödünç verebiliriz.

Misafir ağırlamak bizde bir gelenektir.

TDK'ye Göre Biz De Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

" Biz de" ifadesi, "biz de dahiliz", "biz de aynı şekilde" gibi anlamlar taşıyorsa ayrı yazılır.

Biz de" ifadesi, "biz de dahiliz", "biz de aynı şekilde" gibi anlamlar taşıyorsa ayrı yazılır. "De" bağlacı cümlede anlamı pekiştirmek için kullanılır ve ayrı yazılması gerekir.

TDK'ye göre doğru yazımı: biz de

Örnek Kullanımlar:

Siz sinemaya gidiyorsunuz, biz de gelmek istiyoruz.

Onlar erkenden yola çıktı, biz de arkalarından yetişiriz.