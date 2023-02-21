Bizon Nedir? Bizonların Özellikleri Neler, Nerede Yaşar, Kaç Kilodur?

Bizonlar boynuzgiller familyasının sığırlar alt familyasında yer alırlar. Vahşi yaşamda ayakta kalmayı başarabilen oldukça güçlü hayvanlardır. Bizonlar duyduğumuzda hep merak ettiğimiz hayvanlardır çünkü doğada bir yerde karşılaşma ihtimalimiz yok denecek kadar azdır. Bizonlar ile ilgili sıkça sorulan şu soruların cevaplarını sizler için derledik; bizon nedir, kaç kilo, Türkiye' de bizon var mı, bizonun özellikleri neler, nerede yaşar, bizon etçil mi otçul mu?

Bizon Nedir?

Bizon adı verilen hayvan boynuzgiller familyasının sığırlar alt familyasında yer alan Bison cinsine dahil 6 tür canlının ortak ismidir. Bu türlerden sadece Amerika bizonu ile Avrupa bizonu günümüzde yaşamaya devam etmektedir. Amerika kıtasında yapılan bilinçsiz avlanmalar nedeniyle birçok türünün nesli tükenmiş, birçok türününse tükenme tehlikesi sürmektedir.

Nerede Yaşar?

Bizonlara önceden bütün Avrupa ve Anadolu'da rastlanırken artık sadece Kuzey Amerika, Ukrayna, Rusya ve Polonya'nın bazı milli parklarında rastlanmaktadır. Türkiye' de ise 19. yüzyılda nesli tükenmiştir.

Bizonların Özellikleri Neler? Kaç Kilodur?

Bizonlar Kuzey Amerika' da yaşayan, nesli tükenme tehlikesi olan bir cins hörgüçlü öküz olarak nitelendirilebilir. Boyları 2,70 – 3 m arası değişmektedir. Ağırlıkları ise bir tona yakındır. Kalın ve sağlam vücutları vardır. Kalın boynu ve kuvvetli boynuzları sayesinde kendilerini koruyabilirler. Vücutları kahverengi kalın tüylerle kaplıdır. Bizonlar Amerika'nın geniş topraklarında büyük sürüler halinde yaşarlardı. Çok avlandıkları için kısa zamanda neredeyse nesilleri tükendi.

Bizonlar sosyal canlılardır ve sürü halinde yaşarlar. Bir sürüde genellikle dişiler ve onların yavruları vardır. Erkek bizonlar ise ya bir dişi sürünün yakınında yaşarlar ya da diğer erkeklerden oluşan bir sürüye ait olurlar. Bizonlar otçul hayvanlardır. Genellikle yaprakları ve dalları yerler. Doğumları ise genellikle Mart veya Mayıs aylarında olur. Bebek bizona buzağı adı verilir. Bir buzağı sadece annesi tarafından değil tüm sürü tarafından korunur. Yetişkin bizonlar vahşi doğada yaklaşık olarak 14 – 24 yıl yaşarlar.