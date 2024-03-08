Blokaj Nedir? İnşaat Terimi Olarak Blokaj Ne Anlama Gelir?

Blokaj, inşaatlarda su yalıtımını sağlamak için yapılan işleme verilen isimdir. Yapıyı sudan uzaklaştırmaya yarayan bir çalışma olduğu da söylenebilir. Yapının korunmasını ve uzun yıllar ayakta kalmasını sağlar. İnşaat sektörü ile yakından ilgilenen ya da bu alanda çalışmak isteyen kişilerin bilmesi gereken terimlerdendir. Yazımızın devamından inşaat terimi olarak blokaj nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Blokaj Nedir?

Blokaj inşaat sektöründe önemli terimlerden biridir. Kelime anlamı olarak suyu engellemek için yapılan ve grobeton altına serilen kırılmış mıcır ve moloz çalışması şeklinde açıklanabilir. Bu çalışma inşaatlardaki istenmeyen suyu önlemek için yapılmaktadır. Yapının su ile teması tamamen kesilir ve temel kazısı sonrasında düzleştirilen zemine uygulanır. Bu çalışma inşaatların korunmasında önemli etkilere sahiptir. Aynı zamanda binanın su tarafından tahribatını önleyerek uzun yıllar dayanmasında büyük etkileri ile öne çıkar.

İnşaatlarda Blokaj Ne İşe Yarar?

Blokajın en temel görevi suyun yapıdan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Yapı bu şekilde korunarak daha sağlam kalabilir. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir yapı oluşturma aşamasında blokajın son derece önemli bir yeri vardır. Zeminde bulunan küçük çaplı çatlaklar da yine blokajla onarılabilmektedir. En temel özellikleri arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Yapıyı istenmeyen suya karşı korumaktadır.

Temel blokaj ile yapı daha uzun ömürlü ve sağlıklı olur.

Doğal afetlere, mantara ve küfre karşı binayı korur.

Blokaj kalınlığı 15- 20 cm arasında olmaktadır. Ancak yapının durumuna göre değişebilir.

Zeminde ufak çapta çatlar onarılabilir.

Blokaj taşları arasındaki boşlukların az olması gerekir.

Sıkıştırma işlemi silindir ile yapılmalıdır.

Bunlara ek olarak da taşların geniş kısımları mutlaka zemine tam olarak sabitlenerek oturtulmalıdır.