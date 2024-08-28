Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?

Böbreğin bölümleri insanların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilmeleri için son derece önemli işlevler yerine getirir. Kahverengi bir fasulyeye benzeyen şekli ile insan bedeninin bel hizasında bulunur. Omuriliğin her iki yanında bulunan böbrek sırta yakın bir yanda bulunur. Vücutta da iki tanedir. Ancak çeşitli bölümlerden oluşur. Böbreğin bölümleri nelerdir, kaç bölümden oluşur ve görevleri neler yanıtları birçok uzman tarafından açıklanmıştır.
Böbrekler insanların vücutlarında iki tane olarak bulunurlar. Omuriliğin yanlarında göğüs kafesinin atl kısmında sırta yakın mesafede bulunurlar. Her ikisinin de ebatları birbirine bezer. Oldukça hayati işlevleri olan vücut bölümleridir. Böbrek üç farklı bölümden meydana gelir. Bu bölümler şu şekilde açıklanabilir:
Böbrek insan vücudu için birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu işlevler hayati önem taşır. Böbreğin en önemli görevleri arasında şunlar sayılabilir: