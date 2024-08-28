Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?

Böbreğin bölümleri insanların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilmeleri için son derece önemli işlevler yerine getirir. Kahverengi bir fasulyeye benzeyen şekli ile insan bedeninin bel hizasında bulunur. Omuriliğin her iki yanında bulunan böbrek sırta yakın bir yanda bulunur. Vücutta da iki tanedir. Ancak çeşitli bölümlerden oluşur. Böbreğin bölümleri nelerdir, kaç bölümden oluşur ve görevleri neler yanıtları birçok uzman tarafından açıklanmıştır.

Böbreğin Bölümleri Nelerdir?

Böbrekler insanların vücutlarında iki tane olarak bulunurlar. Omuriliğin yanlarında göğüs kafesinin atl kısmında sırta yakın mesafede bulunurlar. Her ikisinin de ebatları birbirine bezer. Oldukça hayati işlevleri olan vücut bölümleridir. Böbrek üç farklı bölümden meydana gelir. Bu bölümler şu şekilde açıklanabilir:

Korteks yani kabuk bölgesi: Bu kısım böbreğin dış kısmını meydana getirmektedir. Kanın süzülmesi ve idrar oluşumun ilk aşamalarının gerçekleştiği bölümdür.

Bu kısım böbreğin dış kısmını meydana getirmektedir. Kanın süzülmesi ve idrar oluşumun ilk aşamalarının gerçekleştiği bölümdür. Medülla yani öz bölgesi: Böbreğin iç kısmında yer alan bir bölümdür. Burası kortekse süzülen sıvının daha fazla işlenmesini sağlar.

Böbreğin iç kısmında yer alan bir bölümdür. Burası kortekse süzülen sıvının daha fazla işlenmesini sağlar. Pelvis Renalis yani böbrek havuzu: Medulla bölgesinde bulunan idrarın toplandığı kısımdır. Üreter aracılığı sayesinde mesaneye taşınır.

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbrek insan vücudu için birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu işlevler hayati önem taşır. Böbreğin en önemli görevleri arasında şunlar sayılabilir: