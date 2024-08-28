Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?
Giriş Tarihi: 28.8.2024 13:54 Son Güncelleme: 28.8.2024 13:54

Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?

Böbrek, insan vücudunun en önemli parçalarından biridir. Böbrekte meydana gelebilecek bir rahatsızlık kişilerin yaşantısını oldukça olumsuz yönde etkileyebilir. Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen bireylerin mutlaka böbreğin yapısını ve bölümlerini çok iyi tanıması gerekir. Vücuttaki işlevleri son derece önemlidir. Bundan dolayı böbreğin bölümleri nelerdir, kaç bölümden oluşur ve görevleri neler sorularını tek tek yanıtlamak gerekir.

Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?

Böbreğin bölümleri insanların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilmeleri için son derece önemli işlevler yerine getirir. Kahverengi bir fasulyeye benzeyen şekli ile insan bedeninin bel hizasında bulunur. Omuriliğin her iki yanında bulunan böbrek sırta yakın bir yanda bulunur. Vücutta da iki tanedir. Ancak çeşitli bölümlerden oluşur. Böbreğin bölümleri nelerdir, kaç bölümden oluşur ve görevleri neler yanıtları birçok uzman tarafından açıklanmıştır.

Böbreğin Bölümleri Nelerdir?

Böbrekler insanların vücutlarında iki tane olarak bulunurlar. Omuriliğin yanlarında göğüs kafesinin atl kısmında sırta yakın mesafede bulunurlar. Her ikisinin de ebatları birbirine bezer. Oldukça hayati işlevleri olan vücut bölümleridir. Böbrek üç farklı bölümden meydana gelir. Bu bölümler şu şekilde açıklanabilir:

  • Korteks yani kabuk bölgesi: Bu kısım böbreğin dış kısmını meydana getirmektedir. Kanın süzülmesi ve idrar oluşumun ilk aşamalarının gerçekleştiği bölümdür.
  • Medülla yani öz bölgesi: Böbreğin iç kısmında yer alan bir bölümdür. Burası kortekse süzülen sıvının daha fazla işlenmesini sağlar.
  • Pelvis Renalis yani böbrek havuzu: Medulla bölgesinde bulunan idrarın toplandığı kısımdır. Üreter aracılığı sayesinde mesaneye taşınır.

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbrek insan vücudu için birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu işlevler hayati önem taşır. Böbreğin en önemli görevleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Kanda biriken kreatin, üre ve birtakım zehirli atıkları su ile karıştırır ve idrar olarak dışarıya atar.
  • Vücudun ihtiyacı olan sıvı elektrolit dengesini sağlar.
  • Böbreklerden salgılanan eritropoetin adı verilen madde kemik iliğini uyarır ve eritrosit yapımını gerçekleştirir.
  • Vücudun asit baz dengesini sağlar.
  • Renin adı verilen maddeyi salgılar ve kan basıncını düzenler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Böbreğin Bölümleri Nelerdir? Böbrek Kaç Bölümden Oluşur, Görevleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA