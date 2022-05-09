Böbreğin Görevleri Ve Özellikleri – Böbrek Nerede Bulunur, Nasıl Çalışır Ve Ne İşe Yarar?

Böbreğin yapısını incelediğimizde, dış kenarları dışbükey şeklinde ve iç kenarları da içbükey görünümdedir. Bu nedenle fasulyeye benzemektedir. Ayrıca dıştan kesit alındığında 3 bölümde incelenmektedir. Böbreğin işleyişini sağlayan temel hücrelere nefron adı verilmektedir. Ayrıca böbreğin içerisinde birçok idrar kanalı bulunmaktadır. Bu nedenle vücudun işleyişi konusunda oldukça önemli bir organdır. Böbreğin görevleri ve özellikleri – böbrek nerede bulunur, nasıl çalışılır ve ne işe yarar? Sorusunun cevabı yazımızda…

Böbreğin Görevleri

Böbreğin görevi pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Aslında vücut için oldukça önemli bir organ konumundadır. Bunun nedeni insanın yaşamını devam ettirmesi için gerekli kanın temizlenmesinde görev almaktadır. Ayrıca geri emilim olayları sayesinde kandaki besin-su oranını da normal seviyelere getirmektedir. Bunun gibi daha birçok böbrek görevi bulunmaktadır.

Böbrek; kabuk, öz ve havuzcuk bölümlerinden oluşmaktadır. Özellikle havuzcuk kısmı oldukça önemlidir. Çünkü bu kısımda kanın temizlenme işlemi gerçekleştirilir. Böbrek aynı zamanda boşaltım sisteminin en önemli organıdır. İdrar oluşumunda ve kandan zararlı atıkların uzaklaştırmasında görev almaktadır. Bu bağlamda böbreğin tüm görevleri şöyledir: