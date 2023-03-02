Böcek Türleri Nelerdir? Doğada ve Evde Görülen Böcek Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Dünya genelinde çok fazla sayıda böcek türü bulunmaktadır. Böcek türlerinin kendilerine ait özellikleri bulunmaktadır. Her böcek her mevsimde ve koşulda yaşayamaz. Bunun yanında böcekler ekosistem için oldukça faydalıdır. Belki göremeyeceğimiz kadar küçük böcekler bir çok canlı için besin kaynağı konumundadır. Bunun yanında böcekler de tükettikleri mikroorganizmalar ile dünyanın daha temiz kalmasını sağlamaktadırlar. Böcekler ile ilgili en merak edilen şu soruları sizler için derledik; böcek türleri ve isimleri, evde böcek türleri, zararsız böcek çeşitleri, özellikleri neler?

Böcek Türleri Nelerdir?

Böcekler eklem bacaklılar sınıfında, tür ve takson olarak en kalabalık hayvan grubudur. 1.000.000' dan fazla türü bulunan böcekler Dünya üzerindeki en fazla türe sahip olan canlı olarak bilinir. Dünya'nın her yerinde böcek görmek mümkündür hatta bazı bölgelerde yoğun popülasyonlarda görülebilir. Toplam tür sayısının 2 milyon ile 30 milyon arasında olduğu düşünülmektedir. Tür, cins gibi taksonomik kategoriler açısından 6 – 10 milyon sayıya ulaşırlar ve Dünya üzerindeki hayvanların %90'ını oluştururlar.

Böceklerin insanlar tarafından evcilleştirilen bal arısı ve ipek böceği gibi türleri mevcuttur. Bunun yanında bazı türler Dünya'nın muhtelif yerlerinde, özellikle de Meksika'da doğrudan besin olarak kullanılırlar.

Kural bakımından karasal hayvanlar olarak bilinseler de derin denizlerin dışında tüm biyotoplara uyum sağlamış bir çok tür vardır.

Doğada ve Evde Görülen Böcek Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Doğada ve evde çok görülen böcek çeşitleri şu şekildedir;

Karınca; Genel olarak 2 – 4 milimetre büyüklüğüne sahiptirler. Kırmızı, siyah ve kahverengi gibi farklı renklerde görülebilir. Bazı karıncaların kanatlı türleri de vardır. Kanatlı karıncalar ise 5 – 8 milimetre uzunluğunda olabilirler. Genel olarak yuvalarını su kaynaklarının ve besin kaynaklarının yakınına yaparlar. Yuvalarına besin taşımaları çocuklar için yazılan hikayelere konu olmuştur.

Örümcek; Böcek türlerinden biri olan örümcek genelde insanların görünce korktuğu bir canlı türüdür. Hastalık bulaştırmalar. Ördükleri ağ ile sinek ve böcekleri yakalayıp yiyerek beslenirler. Bazı türleri zehirlidir. Örümceklerin ısırdığı yerde iki nokta şeklinde iz kalmaktadır. Genelde nemli ve loş alanlarda yuva yaparlar.

Bunların dışında ise arı, karasinek, güve, kelebek, çekirge, akrep, akar, uğur böceği, hamam böceği gibi bilinen böcek türleri de mevcuttur.