Boğa ile öküz, sürü içerisinde belli rollere sahip olan iki adet sığır cinsine ait hayvandır. Boğalar genelde liderliği üstlenen yapıdadırlar, aynı şekilde sığırın da sürüde kendine ait görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Boğa ile öküz arasındaki fark nedir, boğa ve öküz aynı şey mi, farklı mı gibi konularda araştırma yaparken hayvanların sürü içindeki görevlerini da mercek altına almak gerekir.
Boğa ile öküz arasında pek çok benzerliğe rağmen aşağıda sıralandığı gibi ufak farklılıklar da vardır.
Boğa: Boğa, genel anlamda yetiştiricilikte esas görevi üremek olan, erkek sığırdır. Boğalar, çoğu zaman dişilere üreme imkânı tanıyan erkek hayvanlar olarak son derece değerlidirler.
Sağlıklı ve diri boğalar üreme programlarında kullanılarak kendileri gibi diri ve sağlıklı nesiller yetişmesine olanak sağlarlar.
Öküz: Öküz de bir erkek sığır olmasına rağmen üreme amacıyla kullanılmaz. Öküzün asıl yetiştirilme amacı büyüyüp kesildikten sonra etinden faydalanmaktır.
Ayrıca öküz çeşitli çiftlik işlerinde insanın yerine güç kaynağı olarak kullanılır ve yapılacak işleri son derece kolay bir hale getirir.
Boğa ile öküz teknik olarak aynı canlı türü olsalar da onların üreme ve kullanım amaçları böyle bir ayrımın doğmasına yol açmıştır. Yani birbirinden farklı canlılardır.
Boğa da öküz de erkek sığırlardır fakat ikisinin arasındaki temel fark onların üreme amaçları ve kullanım şekilleridir.
Boğalar çoğu zaman üreme amaçlı olarak korunur ve yetiştirilmesine çok özen gösterilir, dişilere çiftleşme olanağı sağlayarak neslin devamını sağlarlar.
Öküzler çoğunlukla üreme amacıyla yetiştirilmezler. Öküzler Kesildikten sonra dolgun ve lezzetli bir et bırakırlar ve bu nedenle yetiştirilirler. Ayrıca öküzler yapılacak olan ağır tarım işlerinde güç aracı olarak da kullanılabilir ve bunun için yetiştirilebilirler.