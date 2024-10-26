Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri - Boğaziçi Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Boğaziçi Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen henüz üniversite sınavına hazırlanan pek çok öğrenci vardır. İdeallerini belirlemeden evvel bölümler ve meslek dalları hakkında fikir sahibi olmak genç bireylerin önünü açacak adımlardan birisidir. Bu nedenlerden ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var sorularının cevaplarına değinmek gereklidir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler Var?

Ülkemizin en başarılı ilk 5 üniversitesinden biri olan Boğaziçi her yıl başarı sıralaması hayli yüksek öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi ideali olan bireyler mutlaka bu okulda hangi fakülteler var bilmelidirler. Bu konu hakkında fikir sahibi olmak üniversiteye giden yol haritalarını çizmelerine yardımcı olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan toplam yedi fakülte vardır, bu fakülteler şunlardır;

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönettim Bilimleri Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Çeviribilimi

Dilbilimi

Felsefe

Fizik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Temel Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret

Yönetim Bilişim Sistemleri

Hukuk Fakültesi Bölümleri

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İletişim Fakültesi Bölümleri