Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri - Boğaziçi Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Boğaziçi Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen henüz üniversite sınavına hazırlanan pek çok öğrenci vardır. İdeallerini belirlemeden evvel bölümler ve meslek dalları hakkında fikir sahibi olmak genç bireylerin önünü açacak adımlardan birisidir. Bu nedenlerden ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var sorularının cevaplarına değinmek gereklidir.
Ülkemizin en başarılı ilk 5 üniversitesinden biri olan Boğaziçi her yıl başarı sıralaması hayli yüksek öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi ideali olan bireyler mutlaka bu okulda hangi fakülteler var bilmelidirler. Bu konu hakkında fikir sahibi olmak üniversiteye giden yol haritalarını çizmelerine yardımcı olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan toplam yedi fakülte vardır, bu fakülteler şunlardır;
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönettim Bilimleri Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Çeviribilimi
Dilbilimi
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Temel Eğitim
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Hukuk Fakültesi Bölümleri
Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İletişim Fakültesi Bölümleri
İletişim