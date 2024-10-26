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Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:58 Son Güncelleme: 26.10.2024 10:58

Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri - Boğaziçi Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Ülkemizde ve dünya genelinde en başarılı üniversiteler listesinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi pek çok öğrencin idealidir. Bu üniversitede eğitim almak isteyenler hazırlık döneminde bazı konuları inlemelidirler. Bu hususta özellikle Boğaziçi Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nde hangi bölümler ve fakülteler var öğrenmek gerekmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri - Boğaziçi Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Boğaziçi Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen henüz üniversite sınavına hazırlanan pek çok öğrenci vardır. İdeallerini belirlemeden evvel bölümler ve meslek dalları hakkında fikir sahibi olmak genç bireylerin önünü açacak adımlardan birisidir. Bu nedenlerden ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var sorularının cevaplarına değinmek gereklidir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler Var?

Ülkemizin en başarılı ilk 5 üniversitesinden biri olan Boğaziçi her yıl başarı sıralaması hayli yüksek öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi ideali olan bireyler mutlaka bu okulda hangi fakülteler var bilmelidirler. Bu konu hakkında fikir sahibi olmak üniversiteye giden yol haritalarını çizmelerine yardımcı olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan toplam yedi fakülte vardır, bu fakülteler şunlardır;

  • Eğitim Fakültesi

  • Fen-Edebiyat Fakültesi

  • Hukuk Fakültesi

  • İletişim Fakültesi

  • Mühendislik Fakültesi

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • Yönettim Bilimleri Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri

  • Batı Dilleri ve Edebiyatları

  • Çeviribilimi

  • Dilbilimi

  • Felsefe

  • Fizik

  • Kimya

  • Matematik

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Psikoloji

  • Sosyoloji

  • Tarih

  • Türk Dili ve Edebiyatı

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bölümleri

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  • Eğitim Bilimleri

  • Temel Eğitim

  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

  • Yabancı Diller Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bölümleri

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • İnşaat Mühendisliği

  • Kimya Mühendisliği

  • Makina Mühendisliği

Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölümleri

  • Turizm İşletmeciliği

  • Uluslararası Ticaret

  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Hukuk Fakültesi Bölümleri

  • Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

  • İktisat

  • İşletme

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İletişim Fakültesi Bölümleri

  • İletişim

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Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri - Boğaziçi Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?
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