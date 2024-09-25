Boğazköy Neresi? Hattuşa Boğazköy Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Hattuşa Boğazköy son derece ilgi çeken tarihi lokasyonlar arasında yer almaktadır. Burası dönemin uygarlığından kalan birçok tarihi esere günümüzde de ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı yerli ve yabancı tarihi mekan sevdalılarının ilgi odağı olmuş durumdadır. Ancak Hattuşa'yı gezebilmek için yol tarifini bilmek gerekir. Böyle durumlarda Boğazköy nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularına net olarak yanıtlar bulmak gerekir.

Boğazköy Neresi?

Hattuşaş, Hitit İmparatorluğu'nun başkentliğini yapan tarihi şehirlerden biridir. Burası antik bir kent olarak birçok turiste kapılarını aralamaya devam ediyor. Hattuşaş Antik Kenti, Anadolu'nun kalbinde denilebilecek bir lokasyonda yer alır. Boğazköy'de yer alan bu antik kenti Çorum ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Hatta Yozgat'a oldukça yakın bir mesafede bulunur.

Anadolu'nun göbeğinde sayılabilecek olan bu antik kent yaklaşık olarak 5000 yıllı bir ticaret yolunun tam ortasında bulunuyor. Hitit İmparatorluğu'nun tarihteki kudretini anlamaya yarayacak nitelikte bir alanı kapsamaktadır. Burası ilk olarak 1834 senesinde Fransız Charles Texier tarafından fark edilmiştir. 1905 yılına gelindiğinde de buranın Hitit İmparatorluğuna ait olduğu anlaşılmıştır.

Boğazköy Hattuşa'ya Nasıl Gidilir?

Tarihsel önemi son derece yüksek olan Boğazköy Hattuşa'ya ulaşabilmek için özel araçlar kullanılabilir. Aynı zamanda özel taksi ya da toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Burası Çorum'un güneybatısında yer alır. Boğazkale ilçesinde yer almaktadır. Çorum merkezden buraya gelmek için düzenli minibüs seferleri bulunur. Boğazkale'ye gelen minibüslere binerek ulaşabilirsiniz. Boğazkale'de indikten sonra ise kısa bir yürüyüş sonrasında ulaşabilirsiniz.

Ankara'dan gelmek isteyenler ise Çorum ya da Sungurlu otobüslerine binmelidir. Buradan da Boğazkale'ye gelen minibüslere binerek antik kente ulaşabilirler. Özel araç kullanmak isteyenler ise Çorum şehir merkezinden D180 karayolunu takip ederek Alaca yönüne doğru ilerlemelidir. Buradan Boğazkale tabelalarını izleyerek ulaşabilirler.