Boğsak Koyu Nerede, Hangi İlçede? Mersin Boğsak Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Gözde tatil beldelerinden biri olan Boğsak Koyu, eşsiz doğası ve berrak denizi ile adeta bir saklı cennet. Özellikle yaz aylarında, deniz ve güneş keyfini huzur içinde yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bu koy, mavi ile yeşilin en güzel tonlarını bir arada sunuyor. Boğsak Koyu nerede, hangi ilçede sorusunun cevabı konum bilgisi verir. Gitmeden önce Mersin Boğsak Koyu yol tarifi ile nasıl gidilir araştırmakta fayda vardır.

Boğsak Koyu Nerede, Hangi İlçede?

Boğsak Koyu, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin iline bağlı Erdemli ilçesinde bulunmaktadır. Mersin şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre batısında konumlanmış olan bu koy, Mersin'in sahil şeridinin güzelliklerinden biri olarak bilinir.

Koy, denizle çevrili ve doğal güzelliklerle dolu bir bölgedir. Etrafında yoğun yerleşim alanları ve kalabalık tatil köylerinden uzak olan Boğsak Koyu, doğal yapısını ve sakin atmosferini korumayı başarmıştır. Bu özelliği sayesinde, şehir hayatının karmaşasından kaçmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır.

Mersin Boğsak Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Boğsak Koyu, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin iline bağlı bir koydur. Mersin ilinin batısında, Erdemli ilçesi sınırları içinde bulunur. Mersin şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafededir. Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle tanınan bu koy, özellikle yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çeker.

Boğsak Koyu'na ulaşım oldukça rahattır: