Dutsu meyveler; vitamin ve mineralin yanı sıra eser elemenler ve lifler bakımından da zengindir. Böğürtlen, ahududu ve yaban mersininin içerdiği antioksidanlar, sağlık için koruyucu bir etki oluşturur. Satın alınıp dondurulduktan sonra da değerlerini kaybetmezler. Böğürtlen ahududu ve yaban mersini farkı nedir, böğürtlen ahududu, frambuaz ve yaban mersini arasındaki farklar nelerdir sorularının yanıtı, sağlıklı kalmak isteyenlerin önemsediği bir olgudur.
Böğürtlen, Ahududu ve Yaban Mersini Farkı Nedir?
Böğürtlen, ahududu ve yaban mersini arasında çeşitli farklar bulunur. Bu farklardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
- Böğürtlen ve ahududu (diğer adıyla frambuaz) görünüş olarak birbirine benzer fakat renkleri oldukça farklıdır. Ahududu kırmızı renkteyken, böğürtlen ise mavi ya da koyu mavi renkte olabilir.
- Yaban mersinini diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliği; tek baloncuk şeklinde olmasıdır. Böğürtlen ve ahududu ise aynı renkte pek çok baloncuktan oluşur.
- Yaban mersini, kuzey yarım kürenin dağlık ve serin bölgelerinde yetişir. Ahuduru ise ormanların açık verdiği alanlarda ya da önceden yangın, ağaç kesimi ile açılmış bölgelerde büyük. Ayrıca nemli iklime sahip bölgelerde kolayca üretilebilir.
- Böğürtlenlerin çiçeklenme zamanı mayısta başlar ve ağustos ayına kadar devam eder.
- Ahududu ve böğürtlen, dikenli yapıya sahip iki meyvedir. Bazı bölgelerde böğürtlene "diken dutu" adı verilirken ahududuya ise "dağ çileği" adı verilir.
- Ahududu tatlımsı bir meyvedir. Böğürtlen ise mayhoş ve ekşi tada sahip bir meyvedir.