Bohr Atom Modeli Özellikleri - Bohr Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler, Eksiklikleri Neler?

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Bohr Atom Modeli Nedir?

1913 yılında Danimarkalı bilim insani Niels Hendrick Bohr tarafından ortaya atılan Bohr Atom Modeli, negatif yüklü elektronların pozitif yüklü çekirdeğin çevresinde, aynı gezegenlerin Güneş'in çevresinde dönmesine benzer bir halde dönmesini anlatan bir modeldir. Gezegenlerin Güneş çevresinde dönmesinin yarayan kuvvet kütle çekimi kuvvetiyken, Bohr Atom Modeli'ne göre elektronları atom çekirdeğinin etrafında tutan kuvvet elektrostatik kuvvettir.

Kendi teorisinde Bohr, belirli olan yörüngelerden bahsetmiştir. Ayrıca bu teoride atom yarı çapı, uyarılma, enerji seviyeleri, iyonlaşma ve ışınlanma terimlerini de açıklamıştır.

Bohr atom modeline göre, çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesine eşit enerjide bir foton (ışık) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.

Bohr Atom Modeli, elektronların bir yörüngeden diğerine "zıplarken", sadece belirli miktarlarda(kuantalarda) enerji emdiğini ya da yaydığını söylüyordu.

Örneğin, bir elektron eğer çekirdeğe yakın bir yörüngeye "zıpladığı" takdirde, iki yörüngenin enerjileri arasındaki farka eşit bir enerji yayması gerekiyordu.

Tersine, elektron daha büyük bir yörüngeye geçtiği zaman ise yörüngeler arasındaki enerjine farkına eşit miktarda enerji paketçiği emmeliydi.

Ancak elektronlar, yörünge değiştirmeden bulunduğu yörüngelerde dolanmaya devam ettikleri sürece herhangi bir elektromanyetik radyasyon, yani enerji yaymayacaklardı.

Bohr Atom Modeli, elektronun, eğer çekirdekten uzakta bulunursa daha fazla enerjiye, çekirdeğe yakın durduğu zaman ise daha az enerjiye sahip olacağını ifade etmekteydi.

Tüm atom modellerinin bu zamana kadar anlatılan versiyonlarında pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronların olduğunu, çekirdeğin etrafında ise dairesel bir güzergahta elektronların dolaştığından bahsedildi. Bu elektronların çekirdeğin etrafında nasıl dolaştığı hakkında, hızıyla ilgili ve momentumlarının ne olduğu ile alakalı bir sonuçtan bahsedilmemiştir. Bohr atom modelinde ise elektronların hareketi tam bu noktadan incelenmiştir.

Bohr Atom Modeli, kendinden önce öne sürülen Rutherford Atom Modeli'nin bir devamı niteliğinde olduğu için, bu modele benzemektedir. Bohr, Ainstein'in foton ve Planck'in kuantum kuramlarını esinlenerek bu atom modelini meydana getirmiştir.

Bohr Atom Modeli Özellikleri

- Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder. Her kararlı halin sabit bir enerjisi vardır.

- Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir.

- Elektron kararlı durumlardan birinde bulunurken atom ışınım yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantumu yayınlar.

- Elektron hareketinin mümkün olduğu kararlı düzeyler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi pozitif bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak "n" İle gösterilir.

Bohr Atom Modeli Eksikleri

- Elektronlar çok hızlı olduğu için sadece klasik fizik değil, görelilik de göz önüne alınmalıdır.

- Bohr Atom Modeli, sadece tek elektronlu atomların (hidrojen) spektrumlarını açıklayabilir. Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz.

- Bohr Atom Modelinde dalga-parçacık ikiliği (De Broglie Hipotezi) göz önüne alınmamıştır.

- Heisenberg belirsizlik ilkesine göre atomdaki elektronun yeri ve hızı, aynı anda, tam bir kesinlikle belirlenemez. Bundan dolayı "yörünge" kavramı yanlıştır.

- Nötron yoktur. Nötronlar, 1932 yılında James Chadwick tarafından keşfedilmiştir.

- Atom ve moleküller arası bağların oluşmasını açıklamada yetersiz kalmıştır.